Artiști îndrăgiți la Festivaul Cepei de la Suseni

Asociația de Dezvoltare Susenii Mureşului, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Suseni organizează la finele acestei săptămâni (16-17 August 2025) a X-a ediție a Festivalului Cepei. Întinsă pe durata a două zile, sărbătoarea de tradiție a Suseniului aduce pe terenul de fotbal din comună un program bogat din care nu lipsesc muzica și buna dispoziție.

Festivalul Cepei va debuta sâmbătă, 16 august, ora 17 cu recitalul susținut de soliștii Asociației Culturale ”Flori de pe Mureş”, urmat de solistele Andreea Morar, Daria Pogǎcean, Gizella lanko, Bibi și Formația. Seara de vineri se va încheia cu recitalurile susținute de Florin Vos și formația Semnal M.

Deschidere oficială a ediției din acest an a Festivalului Cepei va avea loc duminică, 17 august, începând cu ora 16. Programul artistic al zilei de duminică îi aduce pe scenă pe reprezentanții Ansamblului ”Doina Mureşului”, Teodora Mariş, Natalia Moldovan, Maria Antonia Lazăr, Alesia Maria Moldovan Ansamblul ”Zestrea Satului” din Dulcea, Diana Tişe, Dalia Fendrihan, Ansamblul de Dansuri ”Bíborka” din Suseni, Gizella lanko și Dorina Oprea.

Începând cu ora 18, pe scenă vor urca Ciprian şi Mihaela Istrate, Tomy & Band, Lupu şi Cornelia Rednic, urmând ca formațiile Titan și Compact să încheie ediția din acest an a Festivalului Cepei. Cireașa de pe tort va fi focul de artificii programat în jurul orelor 22.

„La această ediție jubiliară a Festivalului Cepei am încercat să aducem artișt mai cunoscuți care să atragă cât mai multă lume. Festivalul Cepei este dedicat exclusiv locuitorilor care locuiesc în Suseni dar așteptăm în număr cât mai mare și oameni din împrejurimi, din Reghin și din localitățile învecinate. Încercă să păstrăm această frumoasă tradiție. Au fost tot felul de discuții despre organizarea acestui eveniment, am văzut că multe din festivaluri nu s-au mai organizat în acest an dar cu toate astea am ținut să păstram tradiția și să organizăm și în acest an acest festival. După atâta muncă la dezvoltarea acestui festival, eu cred că trebuie să păstrăm această tradiție și dacă ne permitem să putem să-l organizăm. Nu văd niciun impediment ca să nu organizăm în continuare un festival, ceapa, până la urmă face cunoscut Suseniul în județ și nu numai”, ne-a declarat Mihai Morar, primarul comunei Suseni.

Locația festivalului, terenul de fotbal poate avea o soartă mult mai bună decât sportul, locație care să fie valorificată prin diferite evenimente printre care și Festivalul Cepei.

„Din păcate, mai ales după perioada pandemiei, nu s-au mai organizat activități sportive. Este foarte important să promovăm această locație. E foarte important să-i redăm specificul, să-i dăm o utilitate de Zonă Verde și Agrement și prin organizarea unor evenimente precum Festivalul Cepei. Avem în vedere construirea unei scene, am realizat alimentarea cu energie electrică și alte utilități. Avem inclusiv un spațiu amenajat care poate fi folosit pentru parcare. În timp, eu cred că se pot organiza aici multe alte evenimente pentru comunitate, inclusiv diferite amenajări, poate o zonă de promenadă cu alei aferente, dat fiind faptul că zona este una extrem de liniștită”, a precizat primarul comunei Suseni.

Alin ZAHARIE