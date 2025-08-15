Friday, 15 August 2025
ATENȚIE! Schemă de înșelăciune derulată pe WhatsApp și Telegram! Stiri din vecinatatea Romaniei
  • redactia
  • 0 comentarii
  • Vizualizări

ATENȚIE! Schemă de înșelăciune derulată pe WhatsApp și Telegram!

15 august 2025

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) avertizează cu privire la o schemă complexă de înșelăciune, desfășurată prin intermediul aplicațiilor de mesagerie WhatsApp și Telegram, precum și prin alte platforme sociale, care se prezintă sub forma unei comunități cu caracter educațional și investițional.

Potrivit unui comunicat de presă al instituției, transmis joi Agerpres, această schemă frauduloasă se bazează pe crearea unor grupuri aparent active pe respectivele platforme, unde activitatea intensă este simulată prin utilizarea extensivă a conturilor automate (bots), iar mesajele de recrutare sunt diseminate pe scară largă prin rețele sociale și aplicații de mesagerie.

‘În cadrul acestor grupuri, indivizi care se prezintă drept ‘mentori’, ‘antrenori’, ‘profesori’ sau ‘consilieri în investiții crypto’ oferă semnale de tranzacționare și promit câștiguri garantate, încurajând membrii să investească sume inițiale relativ mici. Pentru a extinde rețeaua, participanții sunt încurajați să atragă noi membri (prieteni, familie sau colegi), fiind recompensați pentru fiecare persoană adusă. Grupurile includ adesea clasamente fictive și premii iluzorii, menite să stimuleze implicarea și să creeze aparența unei comunități de succes. Persoanele vizate sunt instruite să achiziționeze criptomonede și să le transfere într-un așa-numit ‘cont de tranzacționare’ deschis la o pretinsă societate de investiții autorizată. În cadrul platformei respective sunt afișate tranzacții aparent profitabile, concepute în mod deliberat pentru a crea impresia de legitimitate și pentru a câștiga încrederea victimei, determinând-o astfel să efectueze transferuri de sume din ce în ce mai mari. În momentul în care se solicită retragerea fondurilor, victimele sunt constrânse să achite diverse taxe fictive, precum comisioane de retragere, taxe AML sau impozite inexistente care, în realitate, nu conduc niciodată la restituirea sumelor investite’, precizează Autoritatea.

Specialiștii ASF au întocmit o listă de recomandări destinate utilizatorilor: întrerupeți imediat orice comunicare cu persoanele implicate și refuzați categoric orice solicitare de plată sau plată suplimentară, chiar dacă aceasta este justificată prin promisiunea recuperării fondurilor; verificați întotdeauna legitimitatea firmelor de investiții. Înainte de a investi bani, verificați cu atenție dacă firma respectivă este autorizată de ASF sau de o altă autoritate similară din Uniunea Europeană, consultând Registrul ASF la Registrul instrumentelor și investițiilor financiare; nu divulgați informații personale sau financiare; raportați grupurile suspecte pe WhatsApp sau Telegram și blocați contactele.

Autoritatea de Supraveghere Financiară este instituția națională, înființată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea și supravegherea piețelor asigurărilor, a pensiilor private, precum și a pieței de capital.

(www.agerpres.ro / Foto: www.depositphotos.com)

Distribuie:

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Recomandări zi de zi

Strada Belșugului din Târgu Mureș, modernizată

Strada Belșugului din Târgu Mureș, modernizată

15 august 2025
Lista evenimentelor din acest weekend

Lista evenimentelor din acest weekend

15 august 2025
Artiști îndrăgiți, la Festivalul Cepei de la Suseni

Artiști îndrăgiți, la Festivalul Cepei de la Suseni

15 august 2025
Concurs la Primăria Târgu Mureș

Concurs la Primăria Târgu Mureș

9 august 2025
Programul Zilelor Comunei Corunca 2025

Programul Zilelor Comunei Corunca 2025

9 august 2025
TEDx ”Nodes”, la Târgu Mureș

TEDx ”Nodes”, la Târgu Mureș

9 august 2025

Administratie

Tranzacție de peste un milion de euro propusă pentru extinderea Cimitirului Livezeni din Târgu Mureș

Tranzacție de peste un milion de euro propusă pentru extinderea Cimitirului Livezeni din Târgu Mureș

15 august 2025
Regiunea Centru, fruntașă în atragerea fondurilor europene nerambursabile

Regiunea Centru, fruntașă în atragerea fondurilor europene nerambursabile

15 august 2025
Proiectele PNRR care nu au ordin de începre a lucrărilor ar putea fi suspendate

Proiectele PNRR care nu au ordin de începre a lucrărilor ar putea fi suspendate

15 august 2025
Strada Belșugului din Târgu Mureș, modernizată

Strada Belșugului din Târgu Mureș, modernizată

15 august 2025
Arbori prăbușiți pe tronsonul de cale ferată Stânceni - Lunca Bradului

Arbori prăbușiți pe tronsonul de cale ferată Stânceni - Lunca Bradului

15 august 2025
Trafic rutier restricționat pe o stradă importantă din Târgu Mureș

Trafic rutier restricționat pe o stradă importantă din Târgu Mureș

15 august 2025

Social

Lista evenimentelor din acest weekend

Lista evenimentelor din acest weekend

15 august 2025
Achiziții de 3 milioane de euro pentru trei instalații de desalinizare a apei, în Târnăveni, Fântânele și Suplac

Achiziții de 3 milioane de euro pentru trei instalații de desalinizare a apei, în Târnăveni, Fântâne...

15 august 2025
Artiști îndrăgiți, la Festivalul Cepei de la Suseni

Artiști îndrăgiți, la Festivalul Cepei de la Suseni

15 august 2025
VIDEO: Vandali surprinși ”în acțiune” în zona Ceasului Floral din Târgu Mureș

VIDEO: Vandali surprinși ”în acțiune” în zona Ceasului Floral din Târgu Mureș

14 august 2025
Primăria Fântânele așteaptă autorizația pentru reluarea activității pe platforma Termocentralei

Primăria Fântânele așteaptă autorizația pentru reluarea activității pe platforma Termocentralei

14 august 2025
Pelerinaj la Nicula. Mii de credincioși pe drumul spre sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului

Pelerinaj la Nicula. Mii de credincioși pe drumul spre sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului

14 august 2025

Politic

Deputatul Adrian Giurgiu (USR), sesizare către DNA în afacerea microbuzelor școlare din județul Mureș

Deputatul Adrian Giurgiu (USR), sesizare către DNA în afacerea microbuzelor școlare din județul Mure...

15 august 2025
Fonduri europene pentru dezvoltarea localităților din județul Mureș

Fonduri europene pentru dezvoltarea localităților din județul Mureș

14 august 2025
Deputatul Răzvan Biro (AUR), apel pentru susținerea sinistraților din Broșteni

Deputatul Răzvan Biro (AUR), apel pentru susținerea sinistraților din Broșteni

14 august 2025
Proiectul de reformă a administrației locale, publicat de Ministerul Dezvoltării. Posturi reduse și mandate limitate pentru funcțiile de conducere

Proiectul de reformă a administrației locale, publicat de Ministerul Dezvoltării. Posturi reduse și ...

8 august 2025
Sicriul cu trupul lui Ion Iliescu, pe catafalc în Sala Unirii a Palatului Cotroceni. 7 august - zi de doliu național

Sicriul cu trupul lui Ion Iliescu, pe catafalc în Sala Unirii a Palatului Cotroceni. 7 august - zi d...

6 august 2025
Adrian Năstase: ”A murit Ion Iliescu și a luat cu el aproape un secol de istorie romanească”

Adrian Năstase: ”A murit Ion Iliescu și a luat cu el aproape un secol de istorie romanească”

5 august 2025

Business

Demers pentru o nouă investiție imobiliară în Târgu Mureș: Premium Stone House

Demers pentru o nouă investiție imobiliară în Târgu Mureș: Premium Stone House

15 august 2025
Propunere pentru majorarea bazei anuale de calcul al CASS pentru veniturile din activități independente

Propunere pentru majorarea bazei anuale de calcul al CASS pentru veniturile din activități independe...

15 august 2025
Modificări la Legea insolvenței, în pachetul doi de reforme ale Guvernului

Modificări la Legea insolvenței, în pachetul doi de reforme ale Guvernului

15 august 2025
Teren de 49 de hectare concesionat de o primărie mureșeană, pentru un viitor parc fotovoltaic

Teren de 49 de hectare concesionat de o primărie mureșeană, pentru un viitor parc fotovoltaic

15 august 2025
Aeroportul ”Transilvania” Târgu Mureș, cotă de piață de 0,55% din totalul pasagerilor de pe aeroporturile din România!

Aeroportul ”Transilvania” Târgu Mureș, cotă de piață de 0,55% din totalul pasagerilor de pe aeroport...

15 august 2025
FOTO: Magazin de obiecte bisericești sfințit la Târgu Mureș

FOTO: Magazin de obiecte bisericești sfințit la Târgu Mureș

15 august 2025

Sanatate

Asigurări private integrate în serviciile publice din spitalele din Târgu Mureș, program-pilot

Asigurări private integrate în serviciile publice din spitalele din Târgu Mureș, program-pilot

14 august 2025
Deficit de medici la Spitalul Municipal ”Dr. Gheorghe Marinescu” din Târnăveni

Deficit de medici la Spitalul Municipal ”Dr. Gheorghe Marinescu” din Târnăveni

14 august 2025
Siguranța alimentară în județul Mureș. Controale fără probleme majore

Siguranța alimentară în județul Mureș. Controale fără probleme majore

14 august 2025
Spitalul din Luduș, clasificat în categoria a III-A

Spitalul din Luduș, clasificat în categoria a III-A

14 august 2025
FOTOREPORTAJ: Proiecte și investiții de anvergură pentru un spital modern la Târnăveni

FOTOREPORTAJ: Proiecte și investiții de anvergură pentru un spital modern la Târnăveni

13 august 2025
Mamograf nou la Spitalul Municipal Sighișoara

Mamograf nou la Spitalul Municipal Sighișoara

13 august 2025

Invatamant

38 de locuri fără taxă la Asistență medicală generală militară UMFST

38 de locuri fără taxă la Asistență medicală generală militară UMFST

14 august 2025
Investiție de 2 milioane de lei pentru reabilitarea energetică a Școlii Primare Solocma din Ghindari

Investiție de 2 milioane de lei pentru reabilitarea energetică a Școlii Primare Solocma din Ghindari

13 august 2025
O nouă sesiune de admitere la UMFST

O nouă sesiune de admitere la UMFST

13 august 2025
INTERVIU: Miklosi Amalia, șefă de promoție Asistență medicală, linia maghiară, UMFST: ”A fi asistent medical înseamnă mai mult decât tehnică, înseamnă suflet, răbdare și deschidere față de oameni”

INTERVIU: Miklosi Amalia, șefă de promoție Asistență medicală, linia maghiară, UMFST: ”A fi asistent...

13 august 2025
INTERVIU cu Andreea Comnodean: „Gândirea analitică este un atu care mi-a ușurat semnificativ traseul”

INTERVIU cu Andreea Comnodean: „Gândirea analitică este un atu care mi-a ușurat semnificativ traseul...

13 august 2025
INTERVIU cu Szilárd Nadrág, șef de promoție în cadrul FED – Finanțe Bănci, UMFST: Exemplu pentru studenții care visează să își depășească limitele

INTERVIU cu Szilárd Nadrág, șef de promoție în cadrul FED – Finanțe Bănci, UMFST: Exemplu pentru stu...

12 august 2025

Sport

Etapa a 4-a a Campionatului Național dB Drag Racing, la Transilvania Motor Ring

Etapa a 4-a a Campionatului Național dB Drag Racing, la Transilvania Motor Ring

15 august 2025
Fotbal pentru cei mici la ediția a 6-a a Transilvania Cup

Fotbal pentru cei mici la ediția a 6-a a Transilvania Cup

15 august 2025
Golden Team câștigă prima ediție a Cupei Festival la minifotbal

Golden Team câștigă prima ediție a Cupei Festival la minifotbal

15 august 2025
Circuitul ”Table Tennis Without Borders” poposește la Castelul Kemény din Brâncovenești

Circuitul ”Table Tennis Without Borders” poposește la Castelul Kemény din Brâncovenești

15 august 2025
”Rally 60 Adventure Rally”, pe circuitul ”Transilvania Motor Ring”

”Rally 60 Adventure Rally”, pe circuitul ”Transilvania Motor Ring”

14 august 2025
Sighișoara aleargă pentru sănătate și tradiție. Crosul 10K, 5K și cursele pentru copii

Sighișoara aleargă pentru sănătate și tradiție. Crosul 10K, 5K și cursele pentru copii

14 august 2025

Citește și:

FOTOREPORTAJ SPECIAL. 80 de ani de la Hiroshima și Nagasaki - o lecție pe care nu ne permitem să o uităm

FOTOREPORTAJ SPECIAL. 80 de ani de la Hiroshima și Nagasaki - o lecție pe care nu ne permitem să o u...

8 august 2025
Papa Francisc a încetat din viață luni dimineață, la vârsta de 88 de ani

Papa Francisc a încetat din viață luni dimineață, la vârsta de 88 de ani

21 aprilie 2025
A câștigat aurul în memoria cățelului ei

A câștigat aurul în memoria cățelului ei

11 august 2024
Rareș Bogdan, vicepreședinte al Comisiei pentru Afaceri Externe a Parlamentului European

Rareș Bogdan, vicepreședinte al Comisiei pentru Afaceri Externe a Parlamentului European

23 iulie 2024
Joe Biden renunță la competiția electorală pentru Președinția SUA

Joe Biden renunță la competiția electorală pentru Președinția SUA

21 iulie 2024
China plănuiește să construiască o linie de tren subacvatică de 13.000 km

China plănuiește să construiască o linie de tren subacvatică de 13.000 km

21 iulie 2024
Evenimente diplomatice, importante pentru România, în luna iulie

Evenimente diplomatice, importante pentru România, în luna iulie

1 iulie 2024
Trafic aerian perturbat în Europa

Trafic aerian perturbat în Europa

27 aprilie 2024
Schimbările climatice, pe agenda ONU

Schimbările climatice, pe agenda ONU

14 aprilie 2024
22 de persoane din România, Italia, Austria și Slovacia, arestate într-un dosar de fraudă

22 de persoane din România, Italia, Austria și Slovacia, arestate într-un dosar de fraudă

7 aprilie 2024
România în spațiu Schengen? Un vis interzis! Austria continuă blocada

România în spațiu Schengen? Un vis interzis! Austria continuă blocada

28 februarie 2024
Cea mai frumoasă fotografie a anului 2023: Un urs polar care doarme pe un aisberg

Cea mai frumoasă fotografie a anului 2023: Un urs polar care doarme pe un aisberg

18 februarie 2024
Români arestați în Franța, pentru furt de catalizatoare auto

Români arestați în Franța, pentru furt de catalizatoare auto

17 februarie 2024
Lovitură de stat în Ungaria, oprită la timp de autoritățile maghiare

Lovitură de stat în Ungaria, oprită la timp de autoritățile maghiare

25 ianuarie 2024
Luminiţa Odobescu, discurs despre situația din Israel și Fâșia Gaza, la Consiliul Afaceri Externe

Luminiţa Odobescu, discurs despre situația din Israel și Fâșia Gaza, la Consiliul Afaceri Externe

21 noiembrie 2023
Volumul de memorii semnat de Dennis Deletant, unul dintre cei mai reputați specialiști străini în istoria României, lansat în SUA

Volumul de memorii semnat de Dennis Deletant, unul dintre cei mai reputați specialiști străini în is...

6 noiembrie 2023
Interdicția impusă de Canada cetățenilor străini

Interdicția impusă de Canada cetățenilor străini

2 ianuarie 2023
Maia Sandu speră ca Republica Moldova să adere la UE până în 2030

Maia Sandu speră ca Republica Moldova să adere la UE până în 2030

2 ianuarie 2023

Recomandari

Recent
Popular
Etichete

Demers pentru o nouă investiție imobiliară în Târg...

15 august 2025

Etapa a 4-a a Campionatului Național dB Drag Racin...

15 august 2025

Taxă nouă propusă pentru fiecare colet de 150 de e...

15 august 2025

Fotbal pentru cei mici la ediția a 6-a a Transilva...

15 august 2025

Tranzacție de peste un milion de euro propusă pent...

15 august 2025

ATENȚIE! Schemă de înșelăciune derulată pe WhatsAp...

15 august 2025

Regiunea Centru, fruntașă în atragerea fondurilor ...

15 august 2025

Deputatul Adrian Giurgiu (USR), sesizare către DNA...

15 august 2025

ASA Târgu Mureș, victorie în etapa a 2-a a Ligii a II-a de fotbal! Rez...

9 august 2025

FOTOREPORTAJ: Proiecte și investiții de anvergură pentru un spital mod...

13 august 2025

Defilare a motocicliștilor în memoria sângeorzeanului Zsigmond Balázs

14 august 2025

VIDEO: Percheziții ale Poliției după un ”eveniment violent” petrecut î...

9 august 2025

Concurs la Primăria Târgu Mureș

9 august 2025

Comasări de unități de învățământ preuniversitar de stat în județul Mu...

12 august 2025

Spirit competitiv și atmosferă frumoasă, la Mures24H

9 august 2025

Eugen Canceroschi, șef de promoție la Sport la vârsta de 51 de ani. „T...

9 august 2025


Citeste Zi de Zi Online









 

 

 

 

 




Print




Transilvania Business

ARHIVE

© Drepturile editoriale a materialelor prezente pe site apartin Sc Zi de Zi Events Srl. Confidentialitate
error: Content is protected !!