Circuitul ”Table Tennis Without Borders” poposește la Castelul Kemény din Brâncovenești

Clubul Sportiv Arena din Reghin organizează sâmbătă, 16 august un concurs internațional de tenis de masă găzduit de Castelul Kemény din Brâncovenești, competiție inclusă în cadrul circuitului ”Table Tennis Without Borders”.

Circuitul reunește iubitori ai tenisului de masă din România, Ungaria, Serbia și Slovacia, în cadrul unui proiect inițiat de Várady K. Tibor din Oradea. Potrivit acestuia, proiectul își propune să crească nivelul de cooperare între cluburile de tenis de masă din România și celelalte țări implicate prin turnee, tabere sportive, ateliere educaționale, traininguri comune, scopul fiind dezvoltarea unei rețele de cooperare între cluburile de tenis de masă cu impact asupra grupurilor țintă de ambele părți ale frontierei.

Implicați în organizarea evenimentului sunt Kántor Imre Zoltán și Marian Florin din partea clubului din Reghin, respectiv Várady K. Tibor din Oradea, inițiatorul circuitului ”Table Tennis Without Borders” la care se adaugă arbitrii Malenák István – Buzita din Slovacia și Simon Károly din Ungaria.

Competiția găzduită de Castelul Kemeny din Brâncovenești este cea de a 11- a etapă din cadrul circuitului, și reunește sportivi din România, Ungaria și Slovacia.

Ineditul acestei competiții este că, diferit față de circuitul Amatur, se concurează pe echipe, la două categorii, câștigătorii fiind răsplătiți cu puncte în cadrul circuitului.

Doritorii se pot înscrie completând formularului de înscriere – https://n9.cl/hhobwd care poate fi trimis pe următoarele adrese de e-mail: szemi0422@gmail.com, tibclau@gmail.com, ttwb.eu@gmail.com.

(A.Z.)