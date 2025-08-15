Clădire premium de business din Târgu Mureș, de vânzare!

Mai multe spații din incinta Arossa Center, clădire premium din centrul municipiului Târgu Mureș, dată în folosință în anul 2024, sunt scoase la vânzare, conform unui anunț făcut pe pagina web proprie a proiectului imobiliar.

Potrivit informațiilor prezentate pe site-ul www.arossacenter.ro, sunt scoase la vânzare: un spațiu de 253 de metri pătrați pentru funcționarea unui restaurant, un spațiu de 67 de metri pătrați pentru comerț stradal, un spațiu de 2.100 de metri pătrați petnru comerț open space, precum și spații pentru birouri (235 de metri pătrați la etajul 1, 235 de metri pătrați la etajul 2, 235 de metri pătrați la etajul 3 și 100 de metri pătrați la etajul 4).

”Beneficii ale clădirii: locație centrală – situată în centrul orașului Târgu Mureș, aproape de punctele de interes, instituții publice, mijloace de transport și zone comerciale; spații flexibile și moderne – clădirea oferă compartimentări eficiente și spații modulare, ideale pentru birouri, magazine, showroom-uri sau activitati HoReCa, se pot adapta ușor în funcție de necesități; potențial ridicat de închiriere – datorită locației și configurației, imobilul este atractiv pentru chiriași din diverse industrii. O alegere ideală pentru investitori în cautare de randament stabil și predictibil”, se menționează pe aceeași pagină web.

Persoanele care sunt interesate de o eventuală tranzacție sunt îndemnate să sune la numărul de telefon 0740-578.013.

Arossa Center este un complex imobiliar cu regim de înălțime de D + P + 4 etaje, alcătuit din două corpuri, deținut de SC Sala Construct SRL. Corpul C1 are deschidere în Piața Trandafirilor și deține funcții mixte dedicate activităților comerciale, iar C2 este o clădire cu funcțiune mixtă, rezidențial și comercial, care cuprinde 25 de apartamente, cu acces pietonal din Piața Trandafirilor și strada Poligrafiei.

Alex TOTH