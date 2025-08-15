Friday, 15 August 2025
Clădire premium de business din Târgu Mureș, de vânzare! Business
  • redactia
  • 0 comentarii
  • Vizualizări

Clădire premium de business din Târgu Mureș, de vânzare!

15 august 2025

Mai multe spații din incinta Arossa Center, clădire premium din centrul municipiului Târgu Mureș, dată în folosință în anul 2024, sunt scoase la vânzare, conform unui anunț făcut pe pagina web proprie a proiectului imobiliar.

Potrivit informațiilor prezentate pe site-ul www.arossacenter.ro, sunt scoase la vânzare: un spațiu de 253 de metri pătrați pentru funcționarea unui restaurant, un spațiu de 67 de metri pătrați pentru comerț stradal, un spațiu de 2.100 de metri pătrați petnru comerț open space, precum și spații pentru birouri (235 de metri pătrați la etajul 1, 235 de metri pătrați la etajul 2, 235 de metri pătrați la etajul 3 și 100 de metri pătrați la etajul 4).

”Beneficii ale clădirii: locație centrală – situată în centrul orașului Târgu Mureș, aproape de punctele de interes, instituții publice, mijloace de transport și zone comerciale; spații flexibile și moderne – clădirea oferă compartimentări eficiente și spații modulare, ideale pentru birouri, magazine, showroom-uri sau activitati HoReCa, se pot adapta ușor în funcție de necesități; potențial ridicat de închiriere – datorită locației și configurației, imobilul este atractiv pentru chiriași din diverse industrii. O alegere ideală pentru investitori în cautare de randament stabil și predictibil”, se menționează pe aceeași pagină web.

Persoanele care sunt interesate de o eventuală tranzacție sunt îndemnate să sune la numărul de telefon 0740-578.013.

Arossa Center este un complex imobiliar cu regim de înălțime de D + P + 4 etaje, alcătuit din două corpuri, deținut de SC Sala Construct SRL. Corpul C1 are deschidere în Piața Trandafirilor și deține funcții mixte dedicate activităților comerciale, iar C2 este o clădire cu funcțiune mixtă, rezidențial și comercial, care cuprinde 25 de apartamente, cu acces pietonal din Piața Trandafirilor și strada Poligrafiei.

Alex TOTH

Distribuie:

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Recomandări zi de zi

Terenul multisport din Meștera, inaugurat oficial

Terenul multisport din Meștera, inaugurat oficial

15 august 2025
Strada Belșugului din Târgu Mureș, modernizată

Strada Belșugului din Târgu Mureș, modernizată

15 august 2025
Lista evenimentelor din acest weekend

Lista evenimentelor din acest weekend

15 august 2025
Atelier de muzică braziliană, la Festivalul Harmonia Cordis

Atelier de muzică braziliană, la Festivalul Harmonia Cordis

15 august 2025
Artiști îndrăgiți, la Festivalul Cepei de la Suseni

Artiști îndrăgiți, la Festivalul Cepei de la Suseni

15 august 2025
Concurs la Primăria Târgu Mureș

Concurs la Primăria Târgu Mureș

9 august 2025

Administratie

Ședință extraordinară la Consiliul Local Târgu Mureș: 126.000 de lei acordați pentru ”Sărbătoarea Pâinea Nouă” și ”Vâltoarea Târgumureșeană”?

Ședință extraordinară la Consiliul Local Târgu Mureș: 126.000 de lei acordați pentru ”Sărbătoarea Pâ...

15 august 2025
Consiliul Județean Mureș convocat în ședință publică ordinară

Consiliul Județean Mureș convocat în ședință publică ordinară

15 august 2025
Tranzacție de peste un milion de euro propusă pentru extinderea Cimitirului Livezeni din Târgu Mureș

Tranzacție de peste un milion de euro propusă pentru extinderea Cimitirului Livezeni din Târgu Mureș

15 august 2025
Regiunea Centru, fruntașă în atragerea fondurilor europene nerambursabile

Regiunea Centru, fruntașă în atragerea fondurilor europene nerambursabile

15 august 2025
Proiectele PNRR care nu au ordin de începre a lucrărilor ar putea fi suspendate

Proiectele PNRR care nu au ordin de începre a lucrărilor ar putea fi suspendate

15 august 2025
Strada Belșugului din Târgu Mureș, modernizată

Strada Belșugului din Târgu Mureș, modernizată

15 august 2025

Social

Festivalul ”Magia Florilor” revine cu ”Lumea poveștilor” la Târgu Mureș

Festivalul ”Magia Florilor” revine cu ”Lumea poveștilor” la Târgu Mureș

15 august 2025
„Trebuie să avem speranță pentru că, în cer, avem o mamă”. IPS Irineu, prezent în comuna mureșeană Râciu de Adormirea Maicii Domnului

„Trebuie să avem speranță pentru că, în cer, avem o mamă”. IPS Irineu, prezent în comuna mureșeană R...

15 august 2025
Programul Zilelor Sărmășene 2025

Programul Zilelor Sărmășene 2025

15 august 2025
Marș al motocicliștilor la Târgu Mureș, în memoria tinerilor decedați în accidentul de la Bocșa

Marș al motocicliștilor la Târgu Mureș, în memoria tinerilor decedați în accidentul de la Bocșa

15 august 2025
Terenul multisport din Meștera, inaugurat oficial

Terenul multisport din Meștera, inaugurat oficial

15 august 2025
Oglinda din cuvinte. Când privirea devine adăpost

Oglinda din cuvinte. Când privirea devine adăpost

15 august 2025

Politic

Deputatul Adrian Giurgiu (USR), sesizare către DNA în afacerea microbuzelor școlare din județul Mureș

Deputatul Adrian Giurgiu (USR), sesizare către DNA în afacerea microbuzelor școlare din județul Mure...

15 august 2025
Fonduri europene pentru dezvoltarea localităților din județul Mureș

Fonduri europene pentru dezvoltarea localităților din județul Mureș

14 august 2025
Deputatul Răzvan Biro (AUR), apel pentru susținerea sinistraților din Broșteni

Deputatul Răzvan Biro (AUR), apel pentru susținerea sinistraților din Broșteni

14 august 2025
Proiectul de reformă a administrației locale, publicat de Ministerul Dezvoltării. Posturi reduse și mandate limitate pentru funcțiile de conducere

Proiectul de reformă a administrației locale, publicat de Ministerul Dezvoltării. Posturi reduse și ...

8 august 2025
Sicriul cu trupul lui Ion Iliescu, pe catafalc în Sala Unirii a Palatului Cotroceni. 7 august - zi de doliu național

Sicriul cu trupul lui Ion Iliescu, pe catafalc în Sala Unirii a Palatului Cotroceni. 7 august - zi d...

6 august 2025
Adrian Năstase: ”A murit Ion Iliescu și a luat cu el aproape un secol de istorie romanească”

Adrian Năstase: ”A murit Ion Iliescu și a luat cu el aproape un secol de istorie romanească”

5 august 2025

Business

Demers pentru o nouă investiție imobiliară în Târgu Mureș: Premium Stone House

Demers pentru o nouă investiție imobiliară în Târgu Mureș: Premium Stone House

15 august 2025
Propunere pentru majorarea bazei anuale de calcul al CASS pentru veniturile din activități independente

Propunere pentru majorarea bazei anuale de calcul al CASS pentru veniturile din activități independe...

15 august 2025
Modificări la Legea insolvenței, în pachetul doi de reforme ale Guvernului

Modificări la Legea insolvenței, în pachetul doi de reforme ale Guvernului

15 august 2025
Teren de 49 de hectare concesionat de o primărie mureșeană, pentru un viitor parc fotovoltaic

Teren de 49 de hectare concesionat de o primărie mureșeană, pentru un viitor parc fotovoltaic

15 august 2025
Aeroportul ”Transilvania” Târgu Mureș, cotă de piață de 0,55% din totalul pasagerilor de pe aeroporturile din România!

Aeroportul ”Transilvania” Târgu Mureș, cotă de piață de 0,55% din totalul pasagerilor de pe aeroport...

15 august 2025
FOTO: Magazin de obiecte bisericești sfințit la Târgu Mureș

FOTO: Magazin de obiecte bisericești sfințit la Târgu Mureș

15 august 2025

Sanatate

Locul hranei ancestrale într-o lume iubitoare de modern

Locul hranei ancestrale într-o lume iubitoare de modern

15 august 2025
CNAS informează: Continuitatea tratamentelor oncologice, asigurată în baza creditelor de angajament

CNAS informează: Continuitatea tratamentelor oncologice, asigurată în baza creditelor de angajament

15 august 2025
Asigurări private integrate în serviciile publice din spitalele din Târgu Mureș, program-pilot

Asigurări private integrate în serviciile publice din spitalele din Târgu Mureș, program-pilot

14 august 2025
Deficit de medici la Spitalul Municipal ”Dr. Gheorghe Marinescu” din Târnăveni

Deficit de medici la Spitalul Municipal ”Dr. Gheorghe Marinescu” din Târnăveni

14 august 2025
Siguranța alimentară în județul Mureș. Controale fără probleme majore

Siguranța alimentară în județul Mureș. Controale fără probleme majore

14 august 2025
Spitalul din Luduș, clasificat în categoria a III-A

Spitalul din Luduș, clasificat în categoria a III-A

14 august 2025

Invatamant

Lecție inedită de educație financiară, la Biblioteca Județeană Mureș

Lecție inedită de educație financiară, la Biblioteca Județeană Mureș

15 august 2025
38 de locuri fără taxă la Asistență medicală generală militară UMFST

38 de locuri fără taxă la Asistență medicală generală militară UMFST

14 august 2025
Investiție de 2 milioane de lei pentru reabilitarea energetică a Școlii Primare Solocma din Ghindari

Investiție de 2 milioane de lei pentru reabilitarea energetică a Școlii Primare Solocma din Ghindari

13 august 2025
O nouă sesiune de admitere la UMFST

O nouă sesiune de admitere la UMFST

13 august 2025
INTERVIU: Miklosi Amalia, șefă de promoție Asistență medicală, linia maghiară, UMFST: ”A fi asistent medical înseamnă mai mult decât tehnică, înseamnă suflet, răbdare și deschidere față de oameni”

INTERVIU: Miklosi Amalia, șefă de promoție Asistență medicală, linia maghiară, UMFST: ”A fi asistent...

13 august 2025
INTERVIU cu Andreea Comnodean: „Gândirea analitică este un atu care mi-a ușurat semnificativ traseul”

INTERVIU cu Andreea Comnodean: „Gândirea analitică este un atu care mi-a ușurat semnificativ traseul...

13 august 2025

Sport

Liverpool - Bournemouth deschide sezonul 2025-2026 din Premier League

Liverpool - Bournemouth deschide sezonul 2025-2026 din Premier League

15 august 2025
Terenul multisport din Meștera, inaugurat oficial

Terenul multisport din Meștera, inaugurat oficial

15 august 2025
Etapa a 4-a a Campionatului Național dB Drag Racing, la Transilvania Motor Ring

Etapa a 4-a a Campionatului Național dB Drag Racing, la Transilvania Motor Ring

15 august 2025
Fotbal pentru cei mici la ediția a 6-a a Transilvania Cup

Fotbal pentru cei mici la ediția a 6-a a Transilvania Cup

15 august 2025
Golden Team câștigă prima ediție a Cupei Festival la minifotbal

Golden Team câștigă prima ediție a Cupei Festival la minifotbal

15 august 2025
Circuitul ”Table Tennis Without Borders” poposește la Castelul Kemény din Brâncovenești

Circuitul ”Table Tennis Without Borders” poposește la Castelul Kemény din Brâncovenești

15 august 2025

Citește și:

Demers pentru o nouă investiție imobiliară în Târgu Mureș: Premium Stone House

Demers pentru o nouă investiție imobiliară în Târgu Mureș: Premium Stone House

15 august 2025
Propunere pentru majorarea bazei anuale de calcul al CASS pentru veniturile din activități independente

Propunere pentru majorarea bazei anuale de calcul al CASS pentru veniturile din activități independe...

15 august 2025
Modificări la Legea insolvenței, în pachetul doi de reforme ale Guvernului

Modificări la Legea insolvenței, în pachetul doi de reforme ale Guvernului

15 august 2025
Teren de 49 de hectare concesionat de o primărie mureșeană, pentru un viitor parc fotovoltaic

Teren de 49 de hectare concesionat de o primărie mureșeană, pentru un viitor parc fotovoltaic

15 august 2025
Aeroportul ”Transilvania” Târgu Mureș, cotă de piață de 0,55% din totalul pasagerilor de pe aeroporturile din România!

Aeroportul ”Transilvania” Târgu Mureș, cotă de piață de 0,55% din totalul pasagerilor de pe aeroport...

15 august 2025
FOTO: Magazin de obiecte bisericești sfințit la Târgu Mureș

FOTO: Magazin de obiecte bisericești sfințit la Târgu Mureș

15 august 2025
640 de locuri de muncă disponibile în județul Mureș

640 de locuri de muncă disponibile în județul Mureș

13 august 2025
Târg meșteșugăresc, în Cetatea Târgu Mureș

Târg meșteșugăresc, în Cetatea Târgu Mureș

10 august 2025
Claudia Griech, director general al E.ON Energie România, despre statutul de prosumator: ”Peste 7.000 de familii au ales soluțiile noastre la cheie”

Claudia Griech, director general al E.ON Energie România, despre statutul de prosumator: ”Peste 7.00...

9 august 2025
Investiție ”verde” în pregătire în Lechincioara (Șincai)

Investiție ”verde” în pregătire în Lechincioara (Șincai)

8 august 2025
FOTO: ART3 Café, cea mai nouă cafenea din Târgu Mureș, pornește la drum

FOTO: ART3 Café, cea mai nouă cafenea din Târgu Mureș, pornește la drum

7 august 2025
Demers pentru recertificarea echipamentelor de control de securitate de la Aeroportul ”Transilvania” Târgu Mureș

Demers pentru recertificarea echipamentelor de control de securitate de la Aeroportul ”Transilvania”...

7 august 2025
O brutărie din Sânpetru de Câmpie a decis să nu majoreze prețul la pâine pe fondul creșterii TVA

O brutărie din Sânpetru de Câmpie a decis să nu majoreze prețul la pâine pe fondul creșterii TVA

7 august 2025
Noaptea Companiilor la Târgu Mureș, alături de carismaticul Daniel Buzdugan

Noaptea Companiilor la Târgu Mureș, alături de carismaticul Daniel Buzdugan

6 august 2025
Evoluție nefavorabilă a industriei județului Mureș

Evoluție nefavorabilă a industriei județului Mureș

6 august 2025
Proiect imobiliar pe un teren al fostei fabrici Zamur Târgu Mureș

Proiect imobiliar pe un teren al fostei fabrici Zamur Târgu Mureș

6 august 2025
Demers pentru continuarea activității unei exploatări de andezit din județul Mureș

Demers pentru continuarea activității unei exploatări de andezit din județul Mureș

5 august 2025
Investiție pentru o centrală fotovoltaică pe strada Depozitelor din Târgu Mureș

Investiție pentru o centrală fotovoltaică pe strada Depozitelor din Târgu Mureș

5 august 2025

Recomandari

Recent
Popular
Etichete

Lecție inedită de educație financiară, la Bibliote...

15 august 2025

Ședință extraordinară la Consiliul Local Târgu Mur...

15 august 2025

Festivalul ”Magia Florilor” revine cu ”Lumea poveș...

15 august 2025

Liverpool - Bournemouth deschide sezonul 2025-2026...

15 august 2025

„Trebuie să avem speranță pentru că, în cer, avem ...

15 august 2025

Clădire premium de business din Târgu Mureș, de vâ...

15 august 2025

Programul Zilelor Sărmășene 2025

15 august 2025

Consiliul Județean Mureș convocat în ședință publi...

15 august 2025

ASA Târgu Mureș, victorie în etapa a 2-a a Ligii a II-a de fotbal! Rez...

9 august 2025

Defilare a motocicliștilor în memoria sângeorzeanului Zsigmond Balázs

14 august 2025

FOTOREPORTAJ: Proiecte și investiții de anvergură pentru un spital mod...

13 august 2025

VIDEO: Percheziții ale Poliției după un ”eveniment violent” petrecut î...

9 august 2025

Concurs la Primăria Târgu Mureș

9 august 2025

Comasări de unități de învățământ preuniversitar de stat în județul Mu...

12 august 2025

Spirit competitiv și atmosferă frumoasă, la Mures24H

9 august 2025

Eugen Canceroschi, șef de promoție la Sport la vârsta de 51 de ani. „T...

9 august 2025


Citeste Zi de Zi Online









 

 

 

 

 




Print




Transilvania Business

ARHIVE

© Drepturile editoriale a materialelor prezente pe site apartin Sc Zi de Zi Events Srl. Confidentialitate
error: Content is protected !!