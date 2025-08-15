Cod galben de caniculă în județul Mureș!

Administrația Națională de Meteorologie a emis un Cod portocaliu de caniculă și disconfort termic accentuat pentru trei județe, valabil pe parcursul zilei de sâmbătă, și un Cod galben pentru Maramureș, nordul Crișanei, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei, valabil în același interval.

Potrivit meteorologilor, sâmbătă, între orele 12:00 – 21:00, valul de căldură va persista, iar canicula se va intensifica în județele Bihor, Arad și Timiș, unde disconfortul termic va fi accentuat și indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi de 37 – 38 de grade.

De asemenea, sâmbătă, între orele 12:00 – 21:00, valul de căldură se va menține în Maramureș, nordul Crișanei, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei, unde va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în sud-vestul țării.

(www.agerpres.ro)