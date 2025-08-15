Friday, 15 August 2025
Consiliul Județean Mureș convocat în ședință publică ordinară
Consiliul Județean Mureș convocat în ședință publică ordinară

15 august 2025

DISPOZIŢIA NR. 262

                                             din 14 august 2025

privind convocarea Consiliului Judeţean Mureş în şedinţă publică ordinară

Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş,

În considerarea prevederilor art. 685 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.115/2019, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art.178 alin. (1), art.179, coroborat cu art.134 alin.(1) lit.a), alin. (5) lit. a), a^1) și a^2), art. 135 și art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

dispune:

Art.1. (1) Se convoacă plenul Consiliului Judeţean Mureş în şedinţă publică ordinară pentru data de 21 august 2025, ora 13,00, care se va desfășura în sistem de videoconferință, on-line.

(2) Proiectul propus al ordinii de zi a ședinței ordinare este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 2. (1) Caracterul public al ședinței consiliului județean se asigură prin transmiterea acesteia pe platforma de socializare facebook a instituției.

(2) Prevederile Secțiunii 61 Reguli speciale din Capitolul IV Funcționarea Consiliului Județean Mureș din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.115/2019, cu modificările și completările ulterioare, devin aplicabile.

Art.3. Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică prin mass-media locală și prin afișare pe pagina de internet a autorității și se comunică secretarului general al județului, consilierilor județeni, direcțiilor, serviciilor și compartimentelor independente din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș.

PREȘEDINTE                                                                                             Contrasemnează

Péter Ferenc                                                                                         SECRETAR GENERAL

                                                                                                                      Paul Cosma

Anexa la Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Mureș

nr. 262/14.08.2025

PROIECTUL ORDINII DE ZI

a ședinței ordinare a Consiliului Județean Mureș din 21 august 2025

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2025

       Inițiator: Peter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș

  • Proiect de hotărâre pentru prelungirea perioadei de dare în folosință gratuită acordată prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.119/2022 privind stabilirea unor măsuri asupra imobilului situat în Târgu Mureş, str. Primăriei, nr.2, care aparține domeniului public al județului Mureș

Inițiator: Peter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș

  • Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri asupra unui imobil proprietate a Judeţului Mureş

       Inițiator: Peter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș

  • Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri financiare pentru R.A. „Aeroportul Transilvania-Târgu Mureș”

       Inițiator: Peter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș

  • Proiect de hotărâre privind stabilirea valorii unitare lei/kilometru aferentă sumei forfetare lunare și a sumei forfetare pe zi, acordată elevilor din județul Mureș, care nu sunt școlarizați în localitatea de domiciliu și nu beneficiază de existența serviciilor de transport public

       Inițiator: Peter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș

  • Proiect de hotărâre privind asumarea unor responsabilități în derularea și implementarea Programului pentru școli al României, în anii școlari 2025-2026 și 2026-2027

       Inițiator: Peter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș

  • Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexelor nr.1 și 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 33/27.03.2025 pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean

       Inițiator: Peter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș

  • Proiect de hotărâre privind asigurarea cadrului necesar în vederea desfășurării evenimentului ”Rally 60 ADVENTURE RALLY”, la circuitul Transilvania Motor Ring, organizat de către ASOCIAȚIA ”VISIT MUREȘ” EGYESŰLET, în data de 12 octombrie 2025

       Inițiator: Peter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș

  • Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.116/28.06.2024 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș, cu modificările ulterioare

       Inițiator: Peter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș

  1. Proiect de hotarâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.179/15.10.2024 pentru aprobarea structurii organizatorice, organigramei și statului de funcții ale Spitalului Clinic Județean Mureș, cu modificările ulterioare

       Inițiator: Peter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.193/21.11.2024 pentru aprobarea structurii organizatorice, organigramei și statului de funcții ale Spitalului Municipal „Dr.Gheorghe Marinescu” Târnăveni, cu modificările ulterioare;

       Inițiator: Peter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției “Modernizare/reabilitare drum de acces la stația de sortare și transfer Bălăușeri, inclusiv mutare/protejare utilități – faza DALI”.

       Inițiator: Ovidiu Dancu, vicepreședinte al Consiliului Județean Mureș

  1. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii

PREȘEDINTE                                                                           

Péter Ferenc

