Demers pentru revenirea Castelului Ugron din Zau de Câmpie în administrarea Muzeului Județean Mureș

Consilierii județeni vor decide joi, 21 august, cu prilejul unei ședințe ordinare de lucru, oportunitatea aprobării revenirii Castelului Ugron din Zau de Câmpie în administrarea Consiliului Județean Mureș.

În data de 21 septembrie 2023, imobilul a făcut obiectul unei Hotărâri a Consiliului Județean Mureș, prin care s-a revocat dreptul de administrare asupra acestuia, în vederea valorificării. Totodată, la aceeași dată s-a aprobat trecerea imobilului din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Mureş, în vederea valorificării şi vânzarea acestuia prin licitaţie publică, în condițiile legii.

”Întrucât o parte din prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr. 161/2023 nu au produs efecte juridice, iar împrejurările de fapt care au atras incidenţa prevederilor legale referitoare la revocarea dreptului de administrare al Muzeului Judeţean Mureş asupra imobilului situat în Zau de Câmpie, strada Parcului nr. 10, înscris în C.F. nr. 51816/ Zau de Câmpie, respectiv a trecerii acestuia din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Mureş, nu mai au caracter actual, propunem trecerea imobilului situat în Zau de Câmpie, strada Parcului nr. 10, înscris în C.F. nr. 51816/ Zau de Câmpie, din domeniul privat în domeniul public al Județului Mureș, urmând ca acesta să aibă regimul juridic avut anterior, de bun proprietate publică a Judeţului Mureş, aflat în administrarea Muzeului Judeţean Mureş”, a explicat Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș, în Referatul de aprobare aferent proiectului de hotărâre.

