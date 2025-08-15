Friday, 15 August 2025
Deputatul Adrian Giurgiu (USR), sesizare către DNA în afacerea microbuzelor școlare din județul Mureș
Deputatul Adrian Giurgiu (USR), sesizare către DNA în afacerea microbuzelor școlare din județul Mureș

15 august 2025

Președintele USR Mureș, deputatul Adrian Giurgiu (foto), a anunțat joi, 14 august, că a depus o sesizare către Direcția Națională a Corupției (DNA) ”pentru a investiga achiziția a 24 de microbuze școlare electrice, cumpărate de Consiliul Județean Mureș cu bani din PNRR”, pentru că ”și în județul nostru aceste vehicule au fost contractate la supra-preț.”

Într-o postare făcută pe pagina personală de Facebook, deputatul Adrian Giurgiu a informat că estimarea costumului mediu per microbuz făcută de Comisia Europeană, în Ghidul Solicitantului PNRR, este de 78.000 de euro/ bucată, cost considerat ”corect calibrat la prețurile de pe piață ale modelului de vehicul vizat.”

”Investigațiile recente de la Cluj și Iași arată că microbuzele au o valoare reală de maxim 90.000 de euro. Din totalul la nivel național de 250 milioane euro s-ar fi putut cumpăra 3.200 de microbuze pentru elevii români. Dar, din cauză că s-a urmat rețeta clasică de licitație cu dedicație, s-au cumpărat doar 1.300 de microbuze, cu 200.000 de euro bucata. Licitația a fost câștigată de către firma Aveuro International SRL, conectată cu PNL, aceeași implicată în scandaluri la Cluj și Iași. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, anunță că trimite Corpul de Control pentru a verifica în detaliu cum au fost realizate aceste achiziții și că, dacă se vor constata nereguli, va sesiza Parchetul European, pentru a trimite în judecată autorii infracțiunilor împotriva bugetului UE. Solicit public, în numele mureșenilor, explicații de la conducerea Consiliului Județean Mureș. Cum justificați achiziția la preț dublu față de costul real din piață? Care au fost criteriile pe baza cărora licitația a fost câștigată de firma Aveuro și la Mureș?”, a mai scris liderul USR Mureș.

Alex TOTH

