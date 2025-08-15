Friday, 15 August 2025
Etapa a 4-a a Campionatului Național dB Drag Racing, la Transilvania Motor Ring Sport
Etapa a 4-a a Campionatului Național dB Drag Racing, la Transilvania Motor Ring

15 august 2025

În zilele de 23 și 24 august 2025, circuitul Transilvania Motor Ring din Cerghid,  Mureș, va găzdui Etapa a 4-a – 2X din Campionatul Național dB Drag Racing România, parte a evenimentului RoDrag Fest. Competiția reunește pasionați de sunet auto și tuning, cu probe precum ESPL, TopDog și Bass Race, unde participanții își testează sistemele audio la intensitate maximă.

Cei care doresc să se înscrie trebuie să trimită un email la dbdragromania@gmail.com, menționând numele complet, marca și modelul autoturismului, numărul de înmatriculare și categoria la care participă.

(D.C.)

