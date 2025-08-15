Experiență Erasmus+ pentru patru profesori de la Colegiul ”Petru Maior” din Reghin

Patru cadre didactice de la Colegiul „Petru Maior” din Reghin au participat recent la o mobilitate Erasmus+ desfășurată în Spania la Palma de Mallorca având ca temă centrală dezvoltarea abilităților de mentorare. Pe parcursul cursului, profesorii Antal Rozalia, Crișan Martha, Nagy Zsuzsa și Gorbai Maria Melinda au explorat și exersat tehnici moderne de coaching și feedback, cu scopul de a consolida atât competențele profesionale individuale, cât și capacitatea de a sprijini dezvoltarea colegilor și a elevilor.

Potrivit celor patru cadre didactice, activitățile de formare au vizat, în primul rând, îmbunătățirea abilităților de coaching. Profesorii au învățat cum să adopte o atitudine adecvată în situații provocatoare, folosind metode de coaching pentru a identifica și implementa rapid soluții eficiente. De asemenea, s-au exersat tehnici de formulare a întrebărilor care inspiră acțiunea, s-au consolidat competențele de comunicare și s-a lucrat pe dezvoltarea conștientă a propriilor obiceiuri profesionale. În ceea ce privește abilitățile de feedback, accentul a fost pus pe înțelegerea perspectivelor celorlalți, pe interpretarea intențiilor interlocutorului și pe utilizarea feedback-ului ca instrument de dezvoltare personală și profesională. Profesorii au dobândit strategii pentru disciplinarea elevilor prin metode de coaching, oferirea de feedback constructiv individual și de grup, precum și pentru menținerea coerenței între comunicarea verbală și cea nonverbală.

„Cunoștințele dobândite vor fi aplicate atât în cadrul grupurilor de profesori, prin activități colaborative și sesiuni de mentorat, cât și în sala de clasă, pentru a crea un mediu educațional mai motivant și mai incluziv. În plus, experiența dobândită în domeniul mentoratului și leadershipului va fi transferată la nivel internațional printr-un proiect eTwinning, realizat în parteneriat cu alte școli europene, favorizând schimbul de bune practici și dezvoltarea competențelor interculturale. Mentoratul și leadershipul sunt piloni esențiali ai educației moderne. Prin mentorare, profesorii își pot împărtăși experiența, pot susține adaptarea colegilor la schimbări și pot stimula inovația didactică. Leadershipul educațional presupune nu doar administrarea eficientă a activităților, ci și capacitatea de a inspira, de a crea o viziune comună și de a cultiva valori care susțin progresul școlii. Participarea cadrelor didactice de la Colegiul „Petru Maior” la această mobilitate internațională confirmă angajamentul instituției noastre față de formarea continuă, colaborarea internațională și adaptarea la cerințele unui mediu educațional aflat în permanentă transformare”, au transmis cei patru profesori participanți la proiectul eTwinning desfășurat la Palma de Mallorca.

Alin ZAHARIE