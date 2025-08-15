Festivalul ”Magia Florilor” revine cu ”Lumea poveștilor” la Târgu Mureș

După succesul primei ediții, Festivalul ”Magia Florilor” revine la Târgu Mureș, în perioada 19-21 septembrie, transformând Piața Trandafirilor din municipiul reședință de județ într-o lume fermecătoare de povești.

Potrivit informațiilor furnizate de organizatori, ”având în vedere că prima ediție a atras numeroși copii”, tema ediției a II-a a festivalului va fi ”Lumea poveștilor”.

”Timp de trei zile magice, te așteaptă instalații florale inspirate din basme, personaje magice și un decor feeric, unde florile devin parte dintr-un univers de poveste. Târg floral: peste 100 de producători și comercianți de flori, artizani și meșteșugari, oferind flori de sezon, arbuști și decorațiuni pentru grădină. Teatrul floral al grădinii: un colț de poveste, cu compoziții florale spectaculoase și mini-grădini tematice, romantice, aromatice, decorative, create de peisagiști talentați. Ateliere creative: participare activă la ateliere interactive, deschise tuturor, de la începători curioși până la pasionați de grădinărit, o oportunitate unică de a descoperi arta floristicii și a aranjamentului floral! Parada zânelor florale: o poveste magică, cu personaje fermecate, ce aduce la viață lumea basmelor prin culori și flori. Parada carelor alegorice, Piața Trandafirilor: unică în România, cu sute de dansatori și animatori care vor transforma străzile Târgu Mureșului într-un spectacol impresionant! Activități artistice: concerte, dansuri populare, moderne și contemporane, într-o atmosferă de poveste”, au informat organizatorii festivalului, pe pagina de Facebook a evenimentului.

(Redacția)