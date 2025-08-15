Fotbal pentru cei mici la ediția a 6-a a Transilvania Cup

În perioada 9–10 august 2025, competiția sportivă organizată de către ACS Academica Transilvania Târgu Mureș a găzduit două noi categorii de vârstă din cadrul Transilvania Cup. Sâmbătă au intrat pe teren echipele din categoria 2015, iar duminică a venit rândul celor născuți în 2016.

Meciurile s-au disputat timp de două zile, iar spiritul de fair-play nu a lipsit și a fost prezent pe tot parcursul competiției. În tribune, părinții, prietenii și susținătorii fotbalului i-au încurajat neîntrerupt pe tinerii sportivi. Organizatorii le-au mulțumit tuturor participanților pentru implicare și au transmis invitația către echipe să revină la ediția de anul viitor.

(D.C.)