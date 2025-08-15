Friday, 15 August 2025
FOTO: Liderul AUR, George Simion, din nou alături de mureșeni la Oarba de Mureș!
FOTO: Liderul AUR, George Simion, din nou alături de mureșeni la Oarba de Mureș!

15 august 2025

Echipa AUR Mureș a fost prezentă vineri, 15 august, împreună cu președintele George Simion și parlamentarii Răzvan Biro și Cristian Vântu, la Monumentul Eroilor de la Oarba de Mureș, pentru a aduce un omagiu ostașilor care s-au jertfit pentru eliberarea Ardealului de Nord. 

”Aceștia au depus o coroană de flori, au ținut un moment de reculegere și au participat la tradiționala Sărbătoare a cântecului popular patriotic. Liderii AUR au interacționat cu oamenii aflați la fața locului, i-au încurajat și i-au îndemnat să nu își piardă încrederea în viitorul țării noastre. Este al doilea an la rând când George Simion participă la eveniment. Și de această dată, a fost primit cu căldură de comunitatea locală, căreia îi mulțumim pe această cale. Conducerea AUR Mureș consideră că ține de datoria noastră să menținem vie tradiția patriotică și să ducem mai departe idealurile înaintașilor noștri!”, a informat Departamentul de comunicare al AUR Mureș.

(Redacția)

