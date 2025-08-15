FOTO: Magazin de obiecte bisericești sfințit la Târgu Mureș

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop Ortodox al Alba Iuliei, a fost prezent joi, 14 august, în municipiul Târgu Mureș. Întâistătătorul Eparhiei noastre, înconjurat de un sobor de clerici, a săvârșit slujba de binecuvântare a noului magazin de obiecte bisericești al protopopiatului Târgu Mureș, situat în municipiul reședință de județ, pe Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 196.

”La final, Ierarhul nostru a rostit un cuvânt duhovnicesc, prilej cu care a apreciat inițiativa înființării noului magazin de obiecte bisericești din județul Mureș. Magazinul de obiecte bisericești a fost amenajat în decursul ultimelor șase luni, la solicitarea membrilor comunităților ortodoxe din Târgu Mureș, prin implicarea deosebită a părintelui protopop Răzvan Șulea. Aici, clericii și credincioșii din municipiu și nu numai vor putea achiziționa cărți de spiritualitate și teologie, diferite tipuri de calendare, obiecte de cult și diverse produse necesare în cadrul slujbelor religioase. În Eparhia noastră mai funcționează alte trei magazine de cărți și obiecte bisericești, în municipiile Alba Iulia (Cetate, Centru) și Sebeș”, se precizează într-un anunț publicat pe pagina de Facebook a Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iulia.

Alex TOTH

Foto: Facebook – Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia