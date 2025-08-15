Friday, 15 August 2025
Golden Team câștigă prima ediție a Cupei Festival la minifotbal Comune
Golden Team câștigă prima ediție a Cupei Festival la minifotbal

15 august 2025

În avampremiera Festivalului Cepei, miercuri, 13august a avut loc prima ediție a Cupei Festival la minifotbal, competiție organizată de AS Festival, echipa de fotbal a comunei Suseni.

În urma unor jocuri aprig disputate, pe primul loc s-a situat echipa Golden Team, urmată de Liverpool Reghin și Grandlyon. De asemenea, au fost acordate premii pentru ”Cel mai vârstnic jucător”: Lazăr Ionel (64 ani) – Unirea Dedrad, ”Cel mai bun portar”: Dietrich Vlad – Liverpool Reghin, ”Cel mai bun marcator”: Lados Alexandru – As Festival Suseni ( 9 goluri ) și ”Cel mai bun jucător”: Todoran Dorinel – Golden Team.

„Într-o finală de neuitat, în fața unei echipe puternice precum Liverpool, am demonstrat ce înseamnă să ai inimă de campion! Cu determinare, muncă și pasiune, Golden Team a reușit să scrie istorie și să ridice Cupa Festival 2025. Această victorie este pentru toți cei care au crezut în noi, pentru suporterii care ne-au împins de la spate și pentru fiecare moment în care am luptat împreună! Suntem ECHIPA DE AUR și astăzi, trofeul strălucește în mâinile noastre! De asemenea, echipa noastră a oferit și jucătorul turneului, Todoran Dorinel, care alături de colegii de echipă, s-au remarcat într-un mod deosebit!”, au transmis reprezentanții echipei Golden Team, câștigătoarea Cupei Festival 2025.

La finalul competiției, clasamentul arată astfel:

Locul 1 – Golden Team

Locul 2 – Liverpool Reghin

Locul 3 – Grandlyon

Locul 4 – As Festival Suseni

Locul 5 – Madrid Team

Locul 6 – Old Boys Avântul Reghin

Locul 7 – Becks Team

Locul 8 – Filpisul Mare

Locul 9 – Unirea Dedrad

Locul 10 – Street Boys

„A fost o zi plină de meciuri interesante, fair play dar și momente tensionate care au rămas în teren după disputarea partidelor. Felicitări echipei Golden Team pentru cucerirea trofeului.  Felicitări și băieților noștri pentru parcursul în această competiție și jucătorului nostru Alex Lados pentru cel mai bun marcator al competiției și bineînțeles pentru inițiativă și organizarea acestei prime ediții. Mulțumim tuturor suporterilor și spectatorilor care au fost prezenți în număr foarte mare la teren”, au transmis organizatorii.

Foto: Facebook As Festival Suseni

(A.Z.)

