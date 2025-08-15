Investiție de 1,4 milioane de euro demarată de Primăria Sovata

Primăria Orașului Sovata a demarat, în data de 8 august 2025, o licitație publică estimată la valoarea de 7.177.296 de lei (aproximativ 1,4 milioane de euro), fără TVA, pentru achiziția a trei autobuze electrice de 10 metri, trei stații de încărcare lente și o stație de încărcare rapidă în cadrul proiectului ”Mobilitate urbană durabilă în orașul Sovata, județul Mureș, și comuna Praid, județul Harghita”, informează www.licitatiapublica.ro.

Investiția este finanțată prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență, iar licitația se va desfășura în data de 19 septembrie 2025, ora 15.00.

”Autobuzele electrice, în număr de trei bucăţi, vor fi de tip solo (nearticulate), cu podea complet coborâtă de tip ,,low entry”, așa cum este reglementată prin Regulamentul 107 al Comisiei Europene, fără trepte la ambele uși de access, zona persoanelor cu dizabilități și între ușile de access, asigurând facilităţi pentru accesul nelimitat al persoanelor cu mobilitate redusă (rampă-kneeling), fără etaj, caroserie CE, destinate transportului urban de călători conform Directivei cadru 2007/46/CE de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective, Directivei 2009/33/CE privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007 cu modificările şi completările ulterioare. Pentru a optimiza activităţile de exploatare şi mentenanţă, inclusiv reducea costurilor, autobuzele care vor fi ofertate în cadrul prezentei proceduri de achiziţie trebuie să reprezinte soluţii cât mai unitare”, se precizează în Caietul de sarcini al licitației, document aprobat de către Fülöp László Zsolt (foto), primarul orașului Sovata.

În același document se mai menționează că prin implementarea proiectului, cetățenii din Sovata și Praid ”vor beneficia de un sistem de transport public deservit cu mijloace de transport noi, moderne şi nepoluante.”

Alex TOTH