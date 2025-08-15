Lecție inedită de educație financiară, la Biblioteca Județeană Mureș

Cei mici au intrat în lumea banilor joi, 14 august, printr-o lecție de educație financiară – distractivă, practică și plină de curiozități – alături de Ramona Bândilă, în cadrul unui eveniment organizat cu prilejul programului ”Vacanță de poveste”.

”Am vorbit despre pusculiță și cum strângem bani, despre diferența dintre „am nevoie” și „vreau”, despre cum putem economisi, dar și cum îi cheltuim cu grijă. Am descoperit ce este un card și cum îl folosim, dar și pașii unei cumpărături inteligente. La final, am pus cunoștințele în joc: într-un concurs am încercat să estimăm suma dintr-o pusculiță misterioasă, iar câștigătorul, care a ghicit cel mai aproape de adevăr, a plecat acasă chiar cu banii din ea! O experiență care i-a ajutat pe copii să înțeleagă valoarea banilor și importanța alegerilor responsabile”, au informat reprezentanții Bibliotecii Județene Mureș.

