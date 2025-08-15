Lista evenimentelor din acest weekend

Friday, 15 August 2025
Reprezentanții primăriei municipiului Târgu Mureș au publicat o listă cu evenimentele care vor avea loc în acest weekend. Iată lista evenimentelor:

Harmonia Cordis – Festival Internațional de Chitară

📅 13–19 august 2025

📍 Târgu Mureș (pentru concerte, consultați programul – locații diferite)

🎟️ Intrare liberă

🔗 https://fb.me/e/92D8W6vlv

Proiecție de film în aer liber – Days of Wine and Roses (1962, regia Blake Edwards)

📅 15 august, ora 21:30

📍 Platoul Cornești

🔗 https://fb.me/e/bviPCcY8O

VifiRUN 2025 – cursă de alergare & eveniment caritabil

📅 16 august, ora 09:00

📍 Malul Mureșului, zona Aleea Carpați

🔗 https://fb.me/e/3AeBl4Kpi

Târg de producători locali & artizani

📅 16 august, ora 08:00

📍 Parcul Diamant, cartierul Tudor

🔗 https://fb.me/e/3ACgkBFqs

(D.C.)

