Lista evenimentelor din acest weekend

Eveniment
- redactia
- 0 comentarii
- Vizualizări
Lista evenimentelor din acest weekend15 august 2025
Reprezentanții primăriei municipiului Târgu Mureș au publicat o listă cu evenimentele care vor avea loc în acest weekend. Iată lista evenimentelor:
Harmonia Cordis – Festival Internațional de Chitară
📅 13–19 august 2025
📍 Târgu Mureș (pentru concerte, consultați programul – locații diferite)
🎟️ Intrare liberă
Proiecție de film în aer liber – Days of Wine and Roses (1962, regia Blake Edwards)
📅 15 august, ora 21:30
📍 Platoul Cornești
VifiRUN 2025 – cursă de alergare & eveniment caritabil
📅 16 august, ora 09:00
📍 Malul Mureșului, zona Aleea Carpați
Târg de producători locali & artizani
📅 16 august, ora 08:00
📍 Parcul Diamant, cartierul Tudor
(D.C.)
Vizualizari: 84
Recomandări zi de zi
Administratie
Social
Politic
Business
Sanatate
Invatamant
Sport
Citește și:
Recomandari
Recent
Popular
Etichete
|
|
Lasă un comentariu