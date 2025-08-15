Liverpool – Bournemouth deschide sezonul 2025-2026 din Premier League

Așteptarea iubitorii fotbalului din insula britanică a luat sfârșit, în această seară, ora 22 debutează un nou sezon Premier League cu meciul dintre Liverpool, deținătoarea titlului și Bournemouth.

Este cel de-al 34 sezon sub titulatura de Premier League și al 127-lea sezon al fotbalului englez de prima ligă.

Sezonul 2025-2025 va cuprinde 33 de etape în weekend și cinci în mijlocul săptămânii.

Va fi primul sezon complet cu tehnologie semi-automată de offside, după introducerea sa în timpul sezonului trecut pe 12 aprilie 2025.

Mingea oficială a noului sezon va fi Puma care i-a locul lui Nike ca și furnizor oficial de mingi de meci.

Campiona sezonului precedent este Liverpool, iar la polul opus sunt noile (re)venite în prima ligă engleză, Leeds United, Burnley și Sunderland.

Programul primei etape din sezonul Premier League 2025-2026:

Vineri 15 august

20:00 – Liverpool vs AFC Bournemouth

Sâmbătă 16 august

12:30 – Aston Villa vs Newcastle United

15:00 – Brighton & Hove Albion vs Fulham

15:00 – Sunderland vs West Ham United

15:00 – Tottenham Hotspur vs Burnley

17:30 – Wolverhampton Wanderers vs Manchester City

Duminică 17 august

14:00 – Chelsea vs Crystal Palace

14:00 – Nottingham Forest vs Brentford

16:30 – Manchester United vs Arsenal

Luni 18 august

20:00 – Leeds United vs Everton



Va reuși Liverpool să-și apere titlul cucerit sezonul trecut?

Va reuși Arsenal să câștige titlul după două ediții (2023 și 2024) în care a terminat pe locul secund?

Va reuși să recâștige titlul Manchester City după cele 6 titluri cucerite în perioada 2018-2024 ?

Va reuși Chelsea să facă surpriza în acest sezon?

Sunt întrebări care își vor găsi răspuns în acest sezon de Premier League. Acesta poate fi urmărit în România exclusiv online pe platforma VOYO.

(Redacția)