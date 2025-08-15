Friday, 15 August 2025
Liverpool – Bournemouth deschide sezonul 2025-2026 din Premier League Sport
Liverpool – Bournemouth deschide sezonul 2025-2026 din Premier League

15 august 2025

Așteptarea iubitorii fotbalului din insula britanică a luat sfârșit, în această seară, ora 22 debutează un nou sezon Premier League cu meciul dintre Liverpool, deținătoarea titlului și Bournemouth.
Este cel de-al 34 sezon sub titulatura de Premier League și al 127-lea sezon al fotbalului englez de prima ligă.
Sezonul 2025-2025 va cuprinde 33 de etape în weekend și cinci în mijlocul săptămânii.
Va fi primul sezon complet cu tehnologie semi-automată de offside, după introducerea sa în timpul sezonului trecut pe 12 aprilie 2025.
Mingea oficială a noului sezon va fi Puma care i-a locul lui Nike ca și furnizor oficial de mingi de meci.
Campiona sezonului precedent este Liverpool, iar la polul opus sunt noile (re)venite în prima ligă engleză, Leeds United, Burnley și Sunderland.

Programul primei etape din sezonul Premier League 2025-2026:

Vineri 15 august
20:00 – Liverpool vs AFC Bournemouth
Sâmbătă 16 august
12:30 – Aston Villa vs Newcastle United
15:00 – Brighton & Hove Albion vs Fulham
15:00 – Sunderland vs West Ham United
15:00 – Tottenham Hotspur vs Burnley
17:30 – Wolverhampton Wanderers vs Manchester City
Duminică 17 august
14:00 – Chelsea vs Crystal Palace
14:00 – Nottingham Forest vs Brentford
16:30 – Manchester United vs Arsenal
Luni 18 august
20:00 – Leeds United vs Everton

Va reuși Liverpool să-și apere titlul cucerit sezonul trecut?
Va reuși Arsenal să câștige titlul după două ediții (2023 și 2024) în care a terminat pe locul secund?
Va reuși să recâștige titlul Manchester City după cele 6 titluri cucerite în perioada 2018-2024 ?
Va reuși Chelsea să facă surpriza în acest sezon?
Sunt întrebări care își vor găsi răspuns în acest sezon de Premier League. Acesta poate fi urmărit în România exclusiv online pe platforma VOYO.
(Redacția)

