Marș al motocicliștilor la Târgu Mureș, în memoria tinerilor decedați în accidentul de la Bocșa

Zeci de motociclişti au defilat, joi, prin municipiul Târgu Mureş, pe traseul Shopping City spre Sângeorgiu de Mureş, în memoria celor doi tineri, Riana Varga şi Zsigmond Balázs, care şi-au pierdut viaţa în data de 10 august pe Drumul Naţional 58B, între Reşiţa şi Timişoara, la intrarea în oraşul Bocşa, după ce motocicleta pe care se aflau s-a izbit frontal de o autoutilitară.

Prin acest gest, motociclişti din toată ţara şi numeroşi conducători auto au ţinut să îi conducă pe ultimul drum pe cei doi tineri.

„Astăzi, prietenii şi comunitatea auto-moto din întreaga ţară s-au adunat la Târgu Mureş pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Zsiga şi Rianei. Zeci de motociclete şi maşini au defilat în tăcere pe străzile oraşului, într-o paradă impresionantă, încărcată de emoţie şi respect. Sunetul motoarelor s-a împletit cu lacrimile celor prezenţi, iar oraşul a simţit greutatea acestei pierderi. Au fost doi tineri plecaţi prea devreme, doi oameni iubiţi, care au lăsat în urma lor amintiri frumoase şi prietenii de neuitat. Astăzi, Târgu Mureş a arătat că adevărata comunitate nu cunoaşte graniţe – atunci când unul dintre ai noştri pleacă, toţi suntem acolo”, a postat pe Facebook unul dintre prietenii motociclistului, cântăreţul de muzică populară Răzvan Pop.

Accidentul în care cei doi tineri şi-au pierdut viaţa s-a petrecut duminica trecută, în jurul orei 15:30, pe DN 58B, din primele informaţii reieşind că motocicleta, care rula cu viteză din direcţia Bocşa spre Reşiţa, ar fi pătruns pe contrasens, unde a intrat în coliziune cu o autoutilitară.

