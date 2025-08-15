Friday, 15 August 2025
Modificarea Legii privind dreptul de autor, în dezbatere publică Cultură
  • redactia
  • 0 comentarii
  • Vizualizări

Modificarea Legii privind dreptul de autor, în dezbatere publică

15 august 2025

Ministerul Culturii a lansat în consultare publică un proiect de Ordonanță a Guvernului privind modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, precum și reorganizarea unor autorități publice din sectorul cultural.

Potrivit unui comunicat transmis joi de instituție, inițiativa urmărește clarificarea și actualizarea legislației privind drepturile de autor, devenită dificil de aplicat în forma actuală, din cauza numeroaselor modificări operate de-a lungul anilor.

‘Legea, modificată de-a lungul timpului în mod repetat, a devenit greu de aplicat. Revizuirea propusă vine să restabilească unitatea reglementării, prin armonizare cu standardele europene și ca răspuns la nevoile reale ale creatorilor și utilizatorilor de conținut cultural. Modificarea propusă vizează transpunerea în legislația națională a trei componente esențiale: Transpunerea Directivei 2006/115/CE privind dreptul de împrumut public; Corelarea legislației privind comunicarea publică a operelor muzicale; și Reorganizarea instituțională: preluarea Oficiului Român pentru Drepturi de Autor (ORDA) de către Ministerul Culturii’, se arată în comunicatul citat.

Potrivit sursei citate, modificările succesive ale Legii nr. 8/1996 au condus la un cadru normativ dificil de aplicat și de corelat, ceea ce presupune sistematizarea și rescrierea coerentă a legislației.

‘Inițierea, într-o etapă ulterioară, a unui proiect de lege nou, integrat și consolidat, în domeniul dreptului de autor și al drepturilor conexe rămâne o prioritate legislativă. Situația este comparabilă cu evoluția altor legi organice, precum Codul fiscal, care, de-a lungul timpului, au suferit modificări substanțiale, necesitând în final o regândire legislativă de ansamblu, cu accent pe claritate, flexibilitate și adaptare la realitățile actuale ale pieței și tehnologiei’, se precizează în comunicat.

Ministerul Culturii își asumă, astfel, un rol consolidat în domeniul proprietății intelectuale, în conformitate cu Strategia Națională 2024-2028 și cu nevoile reale ale industriei culturale românești, se mai arată în documentul citat.

(www.agerpres.ro / www.depositphotos.com)

Distribuie:

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Recomandări zi de zi

Concurs la Primăria Târgu Mureș

Concurs la Primăria Târgu Mureș

9 august 2025
Programul Zilelor Comunei Corunca 2025

Programul Zilelor Comunei Corunca 2025

9 august 2025
TEDx ”Nodes”, la Târgu Mureș

TEDx ”Nodes”, la Târgu Mureș

9 august 2025
Demers pentru un PUG nou la Pănet

Demers pentru un PUG nou la Pănet

9 august 2025
Fără bilet de trimitere la medicul specialist!

Fără bilet de trimitere la medicul specialist!

7 august 2025
Art&The City, la Uzina Foto din Târgu Mureș

Art&The City, la Uzina Foto din Târgu Mureș

7 august 2025

Administratie

Teren de 49 de hectare concesionat de o primărie mureșeană, pentru un viitor parc fotovoltaic

Teren de 49 de hectare concesionat de o primărie mureșeană, pentru un viitor parc fotovoltaic

15 august 2025
Artiști îndrăgiți la Festivaul Cepei de la Suseni

Artiști îndrăgiți la Festivaul Cepei de la Suseni

15 august 2025
Pensiile magistraților, proiect în dezbatere: Creșterea vârstei de pensionare și limitarea cuantumului net al pensiei de serviciu la 70%

Pensiile magistraților, proiect în dezbatere: Creșterea vârstei de pensionare și limitarea cuantumul...

15 august 2025
Mureș: Microbuze școlare cumpărate cu 970.000 lei, fără TVA, bucata. Clarificări făcute de Biroul de presă al Consiliului Județean

Mureș: Microbuze școlare cumpărate cu 970.000 lei, fără TVA, bucata. Clarificări făcute de Biroul de...

14 august 2025
Asociaţiile de magistraţi au solicitat o întrevedere de urgenţă Prim-Ministrului Ilie Bolojan

Asociaţiile de magistraţi au solicitat o întrevedere de urgenţă Prim-Ministrului Ilie Bolojan

13 august 2025
Rezultate misiunilor Grupării de Jandarmi Mobile Târgu Mureș în perioada 7-10 august

Rezultate misiunilor Grupării de Jandarmi Mobile Târgu Mureș în perioada 7-10 august

11 august 2025

Social

Artiști îndrăgiți la Festivaul Cepei de la Suseni

Artiști îndrăgiți la Festivaul Cepei de la Suseni

15 august 2025
VIDEO: Vandali surprinși ”în acțiune” în zona Ceasului Floral din Târgu Mureș

VIDEO: Vandali surprinși ”în acțiune” în zona Ceasului Floral din Târgu Mureș

14 august 2025
Primăria Fântânele așteaptă autorizația pentru reluarea activității pe platforma Termocentralei

Primăria Fântânele așteaptă autorizația pentru reluarea activității pe platforma Termocentralei

14 august 2025
Pelerinaj la Nicula. Mii de credincioși pe drumul spre sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului

Pelerinaj la Nicula. Mii de credincioși pe drumul spre sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului

14 august 2025
Rolul și importanța educației emoționale

Rolul și importanța educației emoționale

14 august 2025
Pompierii mureșeni, la datorie în această minivacanță

Pompierii mureșeni, la datorie în această minivacanță

14 august 2025

Politic

Fonduri europene pentru dezvoltarea localităților din județul Mureș

Fonduri europene pentru dezvoltarea localităților din județul Mureș

14 august 2025
Deputatul Răzvan Biro (AUR), apel pentru susținerea sinistraților din Broșteni

Deputatul Răzvan Biro (AUR), apel pentru susținerea sinistraților din Broșteni

14 august 2025
Proiectul de reformă a administrației locale, publicat de Ministerul Dezvoltării. Posturi reduse și mandate limitate pentru funcțiile de conducere

Proiectul de reformă a administrației locale, publicat de Ministerul Dezvoltării. Posturi reduse și ...

8 august 2025
Sicriul cu trupul lui Ion Iliescu, pe catafalc în Sala Unirii a Palatului Cotroceni. 7 august - zi de doliu național

Sicriul cu trupul lui Ion Iliescu, pe catafalc în Sala Unirii a Palatului Cotroceni. 7 august - zi d...

6 august 2025
Adrian Năstase: ”A murit Ion Iliescu și a luat cu el aproape un secol de istorie romanească”

Adrian Năstase: ”A murit Ion Iliescu și a luat cu el aproape un secol de istorie romanească”

5 august 2025
S-a stins din viață Ion Iliescu, fost președinte al României

S-a stins din viață Ion Iliescu, fost președinte al României

5 august 2025

Business

Teren de 49 de hectare concesionat de o primărie mureșeană, pentru un viitor parc fotovoltaic

Teren de 49 de hectare concesionat de o primărie mureșeană, pentru un viitor parc fotovoltaic

15 august 2025
Aeroportul ”Transilvania” Târgu Mureș, cotă de piață de 0,55% din totalul pasagerilor de pe aeroporturile din România!

Aeroportul ”Transilvania” Târgu Mureș, cotă de piață de 0,55% din totalul pasagerilor de pe aeroport...

15 august 2025
FOTO: Magazin de obiecte bisericești sfințit la Târgu Mureș

FOTO: Magazin de obiecte bisericești sfințit la Târgu Mureș

15 august 2025
640 de locuri de muncă disponibile în județul Mureș

640 de locuri de muncă disponibile în județul Mureș

13 august 2025
Târg meșteșugăresc, în Cetatea Târgu Mureș

Târg meșteșugăresc, în Cetatea Târgu Mureș

10 august 2025
Claudia Griech, director general al E.ON Energie România, despre statutul de prosumator: ”Peste 7.000 de familii au ales soluțiile noastre la cheie”

Claudia Griech, director general al E.ON Energie România, despre statutul de prosumator: ”Peste 7.00...

9 august 2025

Sanatate

Asigurări private integrate în serviciile publice din spitalele din Târgu Mureș, program-pilot

Asigurări private integrate în serviciile publice din spitalele din Târgu Mureș, program-pilot

14 august 2025
Deficit de medici la Spitalul Municipal ”Dr. Gheorghe Marinescu” din Târnăveni

Deficit de medici la Spitalul Municipal ”Dr. Gheorghe Marinescu” din Târnăveni

14 august 2025
Siguranța alimentară în județul Mureș. Controale fără probleme majore

Siguranța alimentară în județul Mureș. Controale fără probleme majore

14 august 2025
Spitalul din Luduș, clasificat în categoria a III-A

Spitalul din Luduș, clasificat în categoria a III-A

14 august 2025
FOTOREPORTAJ: Proiecte și investiții de anvergură pentru un spital modern la Târnăveni

FOTOREPORTAJ: Proiecte și investiții de anvergură pentru un spital modern la Târnăveni

13 august 2025
Mamograf nou la Spitalul Municipal Sighișoara

Mamograf nou la Spitalul Municipal Sighișoara

13 august 2025

Invatamant

38 de locuri fără taxă la Asistență medicală generală militară UMFST

38 de locuri fără taxă la Asistență medicală generală militară UMFST

14 august 2025
Investiție de 2 milioane de lei pentru reabilitarea energetică a Școlii Primare Solocma din Ghindari

Investiție de 2 milioane de lei pentru reabilitarea energetică a Școlii Primare Solocma din Ghindari

13 august 2025
O nouă sesiune de admitere la UMFST

O nouă sesiune de admitere la UMFST

13 august 2025
INTERVIU: Miklosi Amalia, șefă de promoție Asistență medicală, linia maghiară, UMFST: ”A fi asistent medical înseamnă mai mult decât tehnică, înseamnă suflet, răbdare și deschidere față de oameni”

INTERVIU: Miklosi Amalia, șefă de promoție Asistență medicală, linia maghiară, UMFST: ”A fi asistent...

13 august 2025
INTERVIU cu Andreea Comnodean: „Gândirea analitică este un atu care mi-a ușurat semnificativ traseul”

INTERVIU cu Andreea Comnodean: „Gândirea analitică este un atu care mi-a ușurat semnificativ traseul...

13 august 2025
INTERVIU cu Szilárd Nadrág, șef de promoție în cadrul FED – Finanțe Bănci, UMFST: Exemplu pentru studenții care visează să își depășească limitele

INTERVIU cu Szilárd Nadrág, șef de promoție în cadrul FED – Finanțe Bănci, UMFST: Exemplu pentru stu...

12 august 2025

Sport

Golden Team câștigă prima ediție a Cupei Festival la minifotbal

Golden Team câștigă prima ediție a Cupei Festival la minifotbal

15 august 2025
Circuitul ”Table Tennis Without Borders” poposește la Castelul Kemény din Brâncovenești

Circuitul ”Table Tennis Without Borders” poposește la Castelul Kemény din Brâncovenești

15 august 2025
”Rally 60 Adventure Rally”, pe circuitul ”Transilvania Motor Ring”

”Rally 60 Adventure Rally”, pe circuitul ”Transilvania Motor Ring”

14 august 2025
Sighișoara aleargă pentru sănătate și tradiție. Crosul 10K, 5K și cursele pentru copii

Sighișoara aleargă pentru sănătate și tradiție. Crosul 10K, 5K și cursele pentru copii

14 august 2025
AFC ASA Târgu Mureș se pregătește pentru meciul cu CSM Olimpia Satu Mare

AFC ASA Târgu Mureș se pregătește pentru meciul cu CSM Olimpia Satu Mare

14 august 2025
Primele turnee ATP din istoria municipiului Târgu Mureș: Intaro Open și Intaro Open 2

Primele turnee ATP din istoria municipiului Târgu Mureș: Intaro Open și Intaro Open 2

14 august 2025

Citește și:

Artiști îndrăgiți la Festivaul Cepei de la Suseni

Artiști îndrăgiți la Festivaul Cepei de la Suseni

15 august 2025
FOTO: Magazin de obiecte bisericești sfințit la Târgu Mureș

FOTO: Magazin de obiecte bisericești sfințit la Târgu Mureș

15 august 2025
Concurs de fotografie la Reghin

Concurs de fotografie la Reghin

14 august 2025
Tabăra Națională de Pictură „Icoana contemporană din Ardeal” la a XVI-a ediție

Tabăra Națională de Pictură „Icoana contemporană din Ardeal” la a XVI-a ediție

14 august 2025
Patrimoniul local în prim-plan. Expoziția „Moștenirea și prezența artei transilvănene în secolul XXI” în Cetatea Medievală

Patrimoniul local în prim-plan. Expoziția „Moștenirea și prezența artei transilvănene în secolul XXI...

13 august 2025
LOCAL Talent FEST, concursul copiilor talentați, aduce magia talentului la Târgu Mureș

LOCAL Talent FEST, concursul copiilor talentați, aduce magia talentului la Târgu Mureș

13 august 2025
Leonard Azamfirei, rectorul UMFST, despre Ziua Internațională a Caligrafiei: „Să schimbăm instrumentul: de la tastatură la stilou”

Leonard Azamfirei, rectorul UMFST, despre Ziua Internațională a Caligrafiei: „Să schimbăm instrument...

13 august 2025
Zoo Târgu Mureș împlinește 61 de ani. Teatru, muzică și modă

Zoo Târgu Mureș împlinește 61 de ani. Teatru, muzică și modă

13 august 2025
Festivalul Stradal Ridendo aduce magia teatrului medieval la Sighișoara

Festivalul Stradal Ridendo aduce magia teatrului medieval la Sighișoara

13 august 2025
Vâltoarea Mureșeană vine și anul acesta cu muzică, meșteșugari și voie bună

Vâltoarea Mureșeană vine și anul acesta cu muzică, meșteșugari și voie bună

13 august 2025
”Prietenii Maicii Domnului”, la Biblioteca Județeană Mureș

”Prietenii Maicii Domnului”, la Biblioteca Județeană Mureș

13 august 2025
„Viața mea nu poate fi desprinsă de artă”. Artista Rodica Olteanu, expoziție de portrete și lansare de carte

„Viața mea nu poate fi desprinsă de artă”. Artista Rodica Olteanu, expoziție de portrete și lansare ...

12 august 2025
”Pictură în miniatură”, în Cetatea Târgu Mureș

”Pictură în miniatură”, în Cetatea Târgu Mureș

12 august 2025
Artiști din Elveția, Franța și Polonia la Festivalul Harmonia Cordis

Artiști din Elveția, Franța și Polonia la Festivalul Harmonia Cordis

11 august 2025
FOTO, VIDEO: ”Peștișorul de argint”, sărbătoarea de suflet a comunei Zau de Câmpie

FOTO, VIDEO: ”Peștișorul de argint”, sărbătoarea de suflet a comunei Zau de Câmpie

11 august 2025
Recital de orgă la Biserica Săsească din Reghin

Recital de orgă la Biserica Săsească din Reghin

11 august 2025
Drumeție pentru copii pe Drumul Urșilor: călărie, pictură, foc de tabără

Drumeție pentru copii pe Drumul Urșilor: călărie, pictură, foc de tabără

11 august 2025
Dublu eveniment cultural în Târgu Mureș. Expoziție de artă, alături de lansare de carte

Dublu eveniment cultural în Târgu Mureș. Expoziție de artă, alături de lansare de carte

11 august 2025

Recomandari

Recent
Popular
Etichete

Teren de 49 de hectare concesionat de o primărie m...

15 august 2025

Golden Team câștigă prima ediție a Cupei Festival ...

15 august 2025

Modificarea Legii privind dreptul de autor, în dez...

15 august 2025

Circuitul ”Table Tennis Without Borders” poposește...

15 august 2025

Aeroportul ”Transilvania” Târgu Mureș, cotă de pia...

15 august 2025

Experiență Erasmus+ pentru patru profesori de la C...

15 august 2025

Artiști îndrăgiți la Festivaul Cepei de la Suseni

15 august 2025

Pensiile magistraților, proiect în dezbatere: Creș...

15 august 2025

ASA Târgu Mureș, victorie în etapa a 2-a a Ligii a II-a de fotbal! Rez...

9 august 2025

FOTOREPORTAJ: Proiecte și investiții de anvergură pentru un spital mod...

13 august 2025

Defilare a motocicliștilor în memoria sângeorzeanului Zsigmond Balázs

14 august 2025

VIDEO: Percheziții ale Poliției după un ”eveniment violent” petrecut î...

9 august 2025

Concurs la Primăria Târgu Mureș

9 august 2025

Comasări de unități de învățământ preuniversitar de stat în județul Mu...

12 august 2025

Spirit competitiv și atmosferă frumoasă, la Mures24H

9 august 2025

Eugen Canceroschi, șef de promoție la Sport la vârsta de 51 de ani. „T...

9 august 2025


Citeste Zi de Zi Online









 

 

 

 

 




Print




Transilvania Business

ARHIVE

© Drepturile editoriale a materialelor prezente pe site apartin Sc Zi de Zi Events Srl. Confidentialitate
error: Content is protected !!