Modificarea Legii privind dreptul de autor, în dezbatere publică

Ministerul Culturii a lansat în consultare publică un proiect de Ordonanță a Guvernului privind modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, precum și reorganizarea unor autorități publice din sectorul cultural.

Potrivit unui comunicat transmis joi de instituție, inițiativa urmărește clarificarea și actualizarea legislației privind drepturile de autor, devenită dificil de aplicat în forma actuală, din cauza numeroaselor modificări operate de-a lungul anilor.

‘Legea, modificată de-a lungul timpului în mod repetat, a devenit greu de aplicat. Revizuirea propusă vine să restabilească unitatea reglementării, prin armonizare cu standardele europene și ca răspuns la nevoile reale ale creatorilor și utilizatorilor de conținut cultural. Modificarea propusă vizează transpunerea în legislația națională a trei componente esențiale: Transpunerea Directivei 2006/115/CE privind dreptul de împrumut public; Corelarea legislației privind comunicarea publică a operelor muzicale; și Reorganizarea instituțională: preluarea Oficiului Român pentru Drepturi de Autor (ORDA) de către Ministerul Culturii’, se arată în comunicatul citat.

Potrivit sursei citate, modificările succesive ale Legii nr. 8/1996 au condus la un cadru normativ dificil de aplicat și de corelat, ceea ce presupune sistematizarea și rescrierea coerentă a legislației.

‘Inițierea, într-o etapă ulterioară, a unui proiect de lege nou, integrat și consolidat, în domeniul dreptului de autor și al drepturilor conexe rămâne o prioritate legislativă. Situația este comparabilă cu evoluția altor legi organice, precum Codul fiscal, care, de-a lungul timpului, au suferit modificări substanțiale, necesitând în final o regândire legislativă de ansamblu, cu accent pe claritate, flexibilitate și adaptare la realitățile actuale ale pieței și tehnologiei’, se precizează în comunicat.

Ministerul Culturii își asumă, astfel, un rol consolidat în domeniul proprietății intelectuale, în conformitate cu Strategia Națională 2024-2028 și cu nevoile reale ale industriei culturale românești, se mai arată în documentul citat.

