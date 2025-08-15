Friday, 15 August 2025
Oglinda din cuvinte. Când privirea devine adăpost Slider
  • redactia
  • 0 comentarii
  • Vizualizări

Oglinda din cuvinte. Când privirea devine adăpost

15 august 2025

Dragă cititorule,

Te-ai gândit vreodată cât de mult poate schimba o privire? Nu o simplă privire aruncată în treacăt, ci una care rămâne. Una care te face să simți: „Sunt aici. Te văd. Contezi.”

O astfel de privire nu cere cuvinte, nu judecă, nu grăbește. Este privirea părintelui care își ține copilul în brațe fără să spună nimic, dar care transmite: „Ești în siguranță.” Este privirea partenerului sau partenerei care te observă cu atenție într-o zi obișnuită și, printr-un simplu contact vizual, îți spune: „Te cunosc. Sunt cu tine.” Este și privirea prietenului care, deși nu are soluții, rămâne aproape și îți validează trăirea. Este privirea terapeutului care stă cu tine în tăcere și nu fuge din fața durerii tale.

Când suntem văzuți cu adevărat, se întâmplă ceva profund în noi: sistemul nervos se reglează, frica se liniștește, iar inima prinde curaj. Nu e o magie, ci o nevoie umană profundă, să fim oglindiți cu blândețe în ochii celuilalt.

„Nevoia de conexiune este la fel de fundamentală ca nevoia de hrană sau aer.”

– Dr. Sue Johnson, fondatoare EFT (Emotionally Focused Therapy).

Nevoia umană de a fi văzut și auzit

Poate că trăim într-o lume în care mulți dintre noi ne spunem poveștile în tăcere, așteptând ca cineva să ne întrebe sincer: „Cum ești, cu adevărat?” Sau poate că suntem înconjurați de cuvinte, dar ducem lipsa unei prezențe reale care să stea lângă noi, fără să ne judece, fără să ne repare, doar… să fie.

Să fii văzut, auzit și simțit nu e un moft, nici o slăbiciune. E o nevoie profund umană. E temelia pe care se construiește încrederea, siguranța și capacitatea noastră de a ne vindeca. A fi văzut înseamnă mai mult decât a fi observat – înseamnă ca cineva să te perceapă în întregime, cu lumina și umbrele tale, și să rămână acolo, fără să se sperie. A fi auzit înseamnă ca vocea ta, chiar și tremurată, să aibă loc, timp și sens pentru cineva. Iar a fi simțit… înseamnă ca emoțiile tale să fie recunoscute și să aibă loc în relație.

Când aceste nevoi nu sunt împlinite, nu ne pierdem doar liniștea, ci și un pic din încrederea că lumea e un loc în care merită să fim autentici. Studiile din neurobiologie (Siegel, 2012) și psihologie relațională ne arată că oglindirea emoțională – capacitatea unei alte ființe umane de a ne valida stările interioare – este una dintre cele mai importante forme de reglare afectivă. Copiii care cresc fără această oglindire dezvoltă strategii de supraviețuire tăcute: se retrag, se adaptează, devin „copii buni” sau „invizibili”. Iar acești copii devin adulți care, adesea, uită să se mai întrebe ce simt, cine sunt, ce le face bine.

Dar vestea bună e că niciodată nu e prea târziu să fim văzuți, auziți și simțiți. Și poate, în primul rând, de noi înșine.

O vorbă care mângâie

Există în fiecare dintre noi o parte care încă speră. O parte care nu a renunțat la dorința de a fi cu adevărat văzut, auzit și simțit.

„Când cineva te ascultă cu adevărat, simți că exiști.” – Carl Rogers

Îți propun un mic gest:

În loc de „Ce mai faci?”, întreabă pe cineva drag: „Cum îți e inima azi?”

Apoi, rămâi aproape. Nu pentru a repara. Ci pentru a fi cu adevărat acolo.

Povestea scaunului tras mai aproape

Într-o cafenea liniștită, în fiecare joi dimineață, se întâlneau doi oameni: o femeie care vorbea rar și un bărbat care tăcea des.

La început, discuțiile lor erau banale – despre vreme, cafea, zgomotul orașului. Dar, în timp, ea a început să împărtășească mai mult: frânturi de durere, de nesiguranță, de dor. Nu direct. Mai mult în ocolișuri. În pauze. El nu dădea soluții. Nu întrerupea. Doar își trăgea scaunul cu câțiva centimetri mai aproape și rămânea acolo, cu telefonul cu fața în jos.

Până într-o zi, când ea a spus:

– Nici nu știi cât contează că mă lași să fiu… așa cum sunt.

El a zâmbit:

– Ba știu. Pentru că și mie mi-a lipsit cineva care să nu mă grăbească să fiu altfel.

Din acel moment, între ei nu mai era nevoie de multe cuvinte. Erau două scaune trase mai aproape.

Să fii primit cu tot ce porți în tine – nu înseamnă să fii lăsat neschimbat în durerea ta, ci să ți se creeze un spațiu sigur în care să poți exista, fără frică de critică. Iar acest spațiu, paradoxal, este cel care permite vindecarea și transformarea.

A fi primit nu e capătul drumului, dar este începutul esențial. E ceea ce ne oferă curajul de a ne privi cu adevărat pe noi înșine și de a porni, poate pentru prima oară, către noi.

Poate că nimeni nu ne poate salva în locul nostru. Dar când cineva stă cu tine, așa cum ești – cu toată durerea și vulnerabilitatea ta – fără să fugă, fără să vrea să te schimbe… atunci înveți și tu să rămâi cu tine. Asta e una dintre cele mai profunde forme de iubire.

Poate că nu putem schimba lumea în fiecare zi. Dar putem fi privirea care mângâie. Urechea care ascultă fără grabă. Inima care simte dincolo de cuvinte.

Și poate că vindecarea începe de la un simplu: „Sunt aici. Și nu te las singur(ă).”

Cu recunoștință,

Ramona CRĂCIUN

Distribuie:

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Recomandări zi de zi

Terenul multisport din Meștera, inaugurat oficial

Terenul multisport din Meștera, inaugurat oficial

15 august 2025
Strada Belșugului din Târgu Mureș, modernizată

Strada Belșugului din Târgu Mureș, modernizată

15 august 2025
Lista evenimentelor din acest weekend

Lista evenimentelor din acest weekend

15 august 2025
Atelier de muzică braziliană, la Festivalul Harmonia Cordis

Atelier de muzică braziliană, la Festivalul Harmonia Cordis

15 august 2025
Artiști îndrăgiți, la Festivalul Cepei de la Suseni

Artiști îndrăgiți, la Festivalul Cepei de la Suseni

15 august 2025
Concurs la Primăria Târgu Mureș

Concurs la Primăria Târgu Mureș

9 august 2025

Administratie

Ședință extraordinară la Consiliul Local Târgu Mureș: 126.000 de lei acordați pentru ”Sărbătoarea Pâinea Nouă” și ”Vâltoarea Târgumureșeană”?

Ședință extraordinară la Consiliul Local Târgu Mureș: 126.000 de lei acordați pentru ”Sărbătoarea Pâ...

15 august 2025
Consiliul Județean Mureș convocat în ședință publică ordinară

Consiliul Județean Mureș convocat în ședință publică ordinară

15 august 2025
Tranzacție de peste un milion de euro propusă pentru extinderea Cimitirului Livezeni din Târgu Mureș

Tranzacție de peste un milion de euro propusă pentru extinderea Cimitirului Livezeni din Târgu Mureș

15 august 2025
Regiunea Centru, fruntașă în atragerea fondurilor europene nerambursabile

Regiunea Centru, fruntașă în atragerea fondurilor europene nerambursabile

15 august 2025
Proiectele PNRR care nu au ordin de începre a lucrărilor ar putea fi suspendate

Proiectele PNRR care nu au ordin de începre a lucrărilor ar putea fi suspendate

15 august 2025
Strada Belșugului din Târgu Mureș, modernizată

Strada Belșugului din Târgu Mureș, modernizată

15 august 2025

Social

Festivalul ”Magia Florilor” revine cu ”Lumea poveștilor” la Târgu Mureș

Festivalul ”Magia Florilor” revine cu ”Lumea poveștilor” la Târgu Mureș

15 august 2025
„Trebuie să avem speranță pentru că, în cer, avem o mamă”. IPS Irineu, prezent în comuna mureșeană Râciu de Adormirea Maicii Domnului

„Trebuie să avem speranță pentru că, în cer, avem o mamă”. IPS Irineu, prezent în comuna mureșeană R...

15 august 2025
Programul Zilelor Sărmășene 2025

Programul Zilelor Sărmășene 2025

15 august 2025
Marș al motocicliștilor la Târgu Mureș, în memoria tinerilor decedați în accidentul de la Bocșa

Marș al motocicliștilor la Târgu Mureș, în memoria tinerilor decedați în accidentul de la Bocșa

15 august 2025
Terenul multisport din Meștera, inaugurat oficial

Terenul multisport din Meștera, inaugurat oficial

15 august 2025
Cod galben de caniculă în județul Mureș!

Cod galben de caniculă în județul Mureș!

15 august 2025

Politic

Deputatul Adrian Giurgiu (USR), sesizare către DNA în afacerea microbuzelor școlare din județul Mureș

Deputatul Adrian Giurgiu (USR), sesizare către DNA în afacerea microbuzelor școlare din județul Mure...

15 august 2025
Fonduri europene pentru dezvoltarea localităților din județul Mureș

Fonduri europene pentru dezvoltarea localităților din județul Mureș

14 august 2025
Deputatul Răzvan Biro (AUR), apel pentru susținerea sinistraților din Broșteni

Deputatul Răzvan Biro (AUR), apel pentru susținerea sinistraților din Broșteni

14 august 2025
Proiectul de reformă a administrației locale, publicat de Ministerul Dezvoltării. Posturi reduse și mandate limitate pentru funcțiile de conducere

Proiectul de reformă a administrației locale, publicat de Ministerul Dezvoltării. Posturi reduse și ...

8 august 2025
Sicriul cu trupul lui Ion Iliescu, pe catafalc în Sala Unirii a Palatului Cotroceni. 7 august - zi de doliu național

Sicriul cu trupul lui Ion Iliescu, pe catafalc în Sala Unirii a Palatului Cotroceni. 7 august - zi d...

6 august 2025
Adrian Năstase: ”A murit Ion Iliescu și a luat cu el aproape un secol de istorie romanească”

Adrian Năstase: ”A murit Ion Iliescu și a luat cu el aproape un secol de istorie romanească”

5 august 2025

Business

Clădire premium de business din Târgu Mureș, de vânzare!

Clădire premium de business din Târgu Mureș, de vânzare!

15 august 2025
Demers pentru o nouă investiție imobiliară în Târgu Mureș: Premium Stone House

Demers pentru o nouă investiție imobiliară în Târgu Mureș: Premium Stone House

15 august 2025
Propunere pentru majorarea bazei anuale de calcul al CASS pentru veniturile din activități independente

Propunere pentru majorarea bazei anuale de calcul al CASS pentru veniturile din activități independe...

15 august 2025
Modificări la Legea insolvenței, în pachetul doi de reforme ale Guvernului

Modificări la Legea insolvenței, în pachetul doi de reforme ale Guvernului

15 august 2025
Teren de 49 de hectare concesionat de o primărie mureșeană, pentru un viitor parc fotovoltaic

Teren de 49 de hectare concesionat de o primărie mureșeană, pentru un viitor parc fotovoltaic

15 august 2025
Aeroportul ”Transilvania” Târgu Mureș, cotă de piață de 0,55% din totalul pasagerilor de pe aeroporturile din România!

Aeroportul ”Transilvania” Târgu Mureș, cotă de piață de 0,55% din totalul pasagerilor de pe aeroport...

15 august 2025

Sanatate

Locul hranei ancestrale într-o lume iubitoare de modern

Locul hranei ancestrale într-o lume iubitoare de modern

15 august 2025
CNAS informează: Continuitatea tratamentelor oncologice, asigurată în baza creditelor de angajament

CNAS informează: Continuitatea tratamentelor oncologice, asigurată în baza creditelor de angajament

15 august 2025
Asigurări private integrate în serviciile publice din spitalele din Târgu Mureș, program-pilot

Asigurări private integrate în serviciile publice din spitalele din Târgu Mureș, program-pilot

14 august 2025
Deficit de medici la Spitalul Municipal ”Dr. Gheorghe Marinescu” din Târnăveni

Deficit de medici la Spitalul Municipal ”Dr. Gheorghe Marinescu” din Târnăveni

14 august 2025
Siguranța alimentară în județul Mureș. Controale fără probleme majore

Siguranța alimentară în județul Mureș. Controale fără probleme majore

14 august 2025
Spitalul din Luduș, clasificat în categoria a III-A

Spitalul din Luduș, clasificat în categoria a III-A

14 august 2025

Invatamant

Lecție inedită de educație financiară, la Biblioteca Județeană Mureș

Lecție inedită de educație financiară, la Biblioteca Județeană Mureș

15 august 2025
38 de locuri fără taxă la Asistență medicală generală militară UMFST

38 de locuri fără taxă la Asistență medicală generală militară UMFST

14 august 2025
Investiție de 2 milioane de lei pentru reabilitarea energetică a Școlii Primare Solocma din Ghindari

Investiție de 2 milioane de lei pentru reabilitarea energetică a Școlii Primare Solocma din Ghindari

13 august 2025
O nouă sesiune de admitere la UMFST

O nouă sesiune de admitere la UMFST

13 august 2025
INTERVIU: Miklosi Amalia, șefă de promoție Asistență medicală, linia maghiară, UMFST: ”A fi asistent medical înseamnă mai mult decât tehnică, înseamnă suflet, răbdare și deschidere față de oameni”

INTERVIU: Miklosi Amalia, șefă de promoție Asistență medicală, linia maghiară, UMFST: ”A fi asistent...

13 august 2025
INTERVIU cu Andreea Comnodean: „Gândirea analitică este un atu care mi-a ușurat semnificativ traseul”

INTERVIU cu Andreea Comnodean: „Gândirea analitică este un atu care mi-a ușurat semnificativ traseul...

13 august 2025

Sport

Liverpool - Bournemouth deschide sezonul 2025-2026 din Premier League

Liverpool - Bournemouth deschide sezonul 2025-2026 din Premier League

15 august 2025
Terenul multisport din Meștera, inaugurat oficial

Terenul multisport din Meștera, inaugurat oficial

15 august 2025
Etapa a 4-a a Campionatului Național dB Drag Racing, la Transilvania Motor Ring

Etapa a 4-a a Campionatului Național dB Drag Racing, la Transilvania Motor Ring

15 august 2025
Fotbal pentru cei mici la ediția a 6-a a Transilvania Cup

Fotbal pentru cei mici la ediția a 6-a a Transilvania Cup

15 august 2025
Golden Team câștigă prima ediție a Cupei Festival la minifotbal

Golden Team câștigă prima ediție a Cupei Festival la minifotbal

15 august 2025
Circuitul ”Table Tennis Without Borders” poposește la Castelul Kemény din Brâncovenești

Circuitul ”Table Tennis Without Borders” poposește la Castelul Kemény din Brâncovenești

15 august 2025

Citește și:

Lecție inedită de educație financiară, la Biblioteca Județeană Mureș

Lecție inedită de educație financiară, la Biblioteca Județeană Mureș

15 august 2025
Ședință extraordinară la Consiliul Local Târgu Mureș: 126.000 de lei acordați pentru ”Sărbătoarea Pâinea Nouă” și ”Vâltoarea Târgumureșeană”?

Ședință extraordinară la Consiliul Local Târgu Mureș: 126.000 de lei acordați pentru ”Sărbătoarea Pâ...

15 august 2025
Festivalul ”Magia Florilor” revine cu ”Lumea poveștilor” la Târgu Mureș

Festivalul ”Magia Florilor” revine cu ”Lumea poveștilor” la Târgu Mureș

15 august 2025
„Trebuie să avem speranță pentru că, în cer, avem o mamă”. IPS Irineu, prezent în comuna mureșeană Râciu de Adormirea Maicii Domnului

„Trebuie să avem speranță pentru că, în cer, avem o mamă”. IPS Irineu, prezent în comuna mureșeană R...

15 august 2025
Clădire premium de business din Târgu Mureș, de vânzare!

Clădire premium de business din Târgu Mureș, de vânzare!

15 august 2025
Programul Zilelor Sărmășene 2025

Programul Zilelor Sărmășene 2025

15 august 2025
Consiliul Județean Mureș convocat în ședință publică ordinară

Consiliul Județean Mureș convocat în ședință publică ordinară

15 august 2025
Marș al motocicliștilor la Târgu Mureș, în memoria tinerilor decedați în accidentul de la Bocșa

Marș al motocicliștilor la Târgu Mureș, în memoria tinerilor decedați în accidentul de la Bocșa

15 august 2025
Cod galben de caniculă în județul Mureș!

Cod galben de caniculă în județul Mureș!

15 august 2025
Artiștii serii de vineri, 15 august la Festivalul Harmonia Cordis

Artiștii serii de vineri, 15 august la Festivalul Harmonia Cordis

15 august 2025
Locul hranei ancestrale într-o lume iubitoare de modern

Locul hranei ancestrale într-o lume iubitoare de modern

15 august 2025
Demers pentru o nouă investiție imobiliară în Târgu Mureș: Premium Stone House

Demers pentru o nouă investiție imobiliară în Târgu Mureș: Premium Stone House

15 august 2025
Tranzacție de peste un milion de euro propusă pentru extinderea Cimitirului Livezeni din Târgu Mureș

Tranzacție de peste un milion de euro propusă pentru extinderea Cimitirului Livezeni din Târgu Mureș

15 august 2025
Deputatul Adrian Giurgiu (USR), sesizare către DNA în afacerea microbuzelor școlare din județul Mureș

Deputatul Adrian Giurgiu (USR), sesizare către DNA în afacerea microbuzelor școlare din județul Mure...

15 august 2025
Arbori prăbușiți pe tronsonul de cale ferată Stânceni - Lunca Bradului

Arbori prăbușiți pe tronsonul de cale ferată Stânceni - Lunca Bradului

15 august 2025
Trafic rutier restricționat pe o stradă importantă din Târgu Mureș

Trafic rutier restricționat pe o stradă importantă din Târgu Mureș

15 august 2025
Achiziții de 3 milioane de euro pentru trei instalații de desalinizare a apei, în Târnăveni, Fântânele și Suplac

Achiziții de 3 milioane de euro pentru trei instalații de desalinizare a apei, în Târnăveni, Fântâne...

15 august 2025
Teren de 49 de hectare concesionat de o primărie mureșeană, pentru un viitor parc fotovoltaic

Teren de 49 de hectare concesionat de o primărie mureșeană, pentru un viitor parc fotovoltaic

15 august 2025

Recomandari

Recent
Popular
Etichete

Lecție inedită de educație financiară, la Bibliote...

15 august 2025

Ședință extraordinară la Consiliul Local Târgu Mur...

15 august 2025

Festivalul ”Magia Florilor” revine cu ”Lumea poveș...

15 august 2025

Liverpool - Bournemouth deschide sezonul 2025-2026...

15 august 2025

„Trebuie să avem speranță pentru că, în cer, avem ...

15 august 2025

Clădire premium de business din Târgu Mureș, de vâ...

15 august 2025

Programul Zilelor Sărmășene 2025

15 august 2025

Consiliul Județean Mureș convocat în ședință publi...

15 august 2025

ASA Târgu Mureș, victorie în etapa a 2-a a Ligii a II-a de fotbal! Rez...

9 august 2025

Defilare a motocicliștilor în memoria sângeorzeanului Zsigmond Balázs

14 august 2025

FOTOREPORTAJ: Proiecte și investiții de anvergură pentru un spital mod...

13 august 2025

VIDEO: Percheziții ale Poliției după un ”eveniment violent” petrecut î...

9 august 2025

Concurs la Primăria Târgu Mureș

9 august 2025

Comasări de unități de învățământ preuniversitar de stat în județul Mu...

12 august 2025

Spirit competitiv și atmosferă frumoasă, la Mures24H

9 august 2025

Eugen Canceroschi, șef de promoție la Sport la vârsta de 51 de ani. „T...

9 august 2025


Citeste Zi de Zi Online









 

 

 

 

 




Print




Transilvania Business

ARHIVE

© Drepturile editoriale a materialelor prezente pe site apartin Sc Zi de Zi Events Srl. Confidentialitate
error: Content is protected !!