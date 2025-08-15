Programul Zilelor Sărmășene 2025

Primarul orașului Sărmașu, ec. Valer Botezan, a făcut public vineri, 15 august, pe pagina sa de Facebook, programul ediției din acest an a Zilelor Sărmășene, eveniment ce va avea loc în perioada 30-31 august.

”30-31 august, inima Sărmașului bate mai tare! E ziua în care ne adunăm acasă, cu toții. Jucăm până ne dor picioarele. Cântăm până ne răgușim de bucurie. Gustăm din bucatele bunicii. Ne îmbrățișăm, ne bucurăm, ne simțim o familie. Artiști îndrăgiți, ansambluri populare, tradiții, porturi și zâmbete – toate ne așteaptă! Premiem oamenii minunați ai orașului nostru în educație, sport și cultură. Sărmașu, scena centrală & tot orașul, locul unde se scriu povești frumoase, an de an. Sărbătoarea e a noastră, a tuturor! Vino să simți ce înseamnă Zilele Sărmășene – aici e acasă!”, a transmis ec. Valer Botezan.

(Redacția)