Regiunea Centru, fruntașă în atragerea fondurilor europene nerambursabile

Fondurile europene nerambursabile reprezintă una dintre cele mai accesibile și eficiente modalități de a susține proiecte importante pentru dezvoltarea României, atât în domeniul infrastructurii, cât și prin stimularea economiei. Regiunea Centru se află printre cele mai active zone din țară în utilizarea acestor resurse, iar beneficiarii – autorități publice, organizații neguvernamentale, universități și firme private – valorifică tot mai bine oportunitățile oferite. Interesul crescut pentru atragerea acestor finanțări se vede în numărul tot mai mare de cereri depuse la ADR Centru de la o etapă de finanțare europeană la alta.

În cadrul POR 2007 – 2013 au fost depuse 1.200 de proiecte, au fost contractate 499, iar 432 au fost finalizate. Gradul de absorbție a fondurilor europene a fost de 82,3%, suma absorbită fiind de 394,75 milioane de euro. A fost prima perioadă de finanțare după aderarea la UE, proiectele europene erau relativ noi, nu existau specialiști în scriere cererilor de finanțare și beneficiarii nu erau obișnuiți cu procedurile și cerințele mai complexe decât cele necesare accesării fondurilor din bugetul de stat. Exemple de dezvoltare pot fi văzute aproape în orice cartier din municipiul Târgu Mureș, sau din alte municipii, precum Alba Iulia, Brașov, Miercurea Ciuc, Sibiu și Sfântu Gheorghe, și care arată plus-valoarea adusă mediului socio-economic de aceste finanțări.

Peste 2.000 de cereri de finanțare

„Reamintim că în cadrul POR 2014 – 2020 au fost depuse în Regiunea Centru aproape de două ori mai multe cereri de finanțare decât în perioada precedentă: 2.333. Dintre acestea au fost contractate 1.184 de proiecte, cu o valoare solicitată de peste 1,43 miliarde euro. Au fost finalizate 849 de proiecte cu o valoarea a sumelor nerambursabile de peste 1,028 miliarde euro, ceea ce a dus la o absorbție de 134% a fondurilor nerambursabile. La zi, în cadrul Programului „Regiunea Centru” 2021 – 2027, sunt deja depuse 1.699 proiecte, având o valoare totală de 2,78 miliarde euro, din care suma solicitată este de 1,95 miliarde euro. În cadrul PR Centru vor mai fi lansate apeluri de proiecte, astfel încât, cu siguranță, numărul cererilor de finanțare, dar și al proiectelor contractate va fi mai mare decât pe programul precedent”, se regăsește în textul unui comunicat remis de ADR Centru.

Majoritatea solicitărilor de finanțare vizează Prioritatea 1 – „O regiune competitivă prin inovare și întreprinderi dinamice pentru o economie inteligentă”, unde au fost depuse 998 de proiecte, în valoare totală de peste 2,3 miliarde lei. În prezent, 176 de proiecte sunt deja contractate, alte 78 se află în proces de contractare, iar restul figurează pe lista de rezervă. Pentru contractele semnate și cele aflate în derulare, valoarea totală nerambursabilă solicitată se ridică la aproape 702 milioane lei.

În ceea ce privește autoritățile publice, cele mai multe cereri se referă la creșterea eficienței energetice a clădirilor, în cadrul Priorității 3 – „O regiune cu comunități prietenoase cu mediul”. Aici au fost depuse 122 de proiecte, cu o valoare totală solicitată de aproape 1,28 miliarde lei. Până în prezent, au fost semnate contracte pentru 36 dintre acestea, însumând fonduri nerambursabile de aproximativ 488,5 milioane lei.

(D.C.)