Ședință extraordinară la Consiliul Local Târgu Mureș: 126.000 de lei acordați pentru ”Sărbătoarea Pâinea Nouă” și ”Vâltoarea Târgumureșeană”?

Aleșii locali ai municipiului Târgu Mureș sunt invitați să decidă marți, 19 august, într-o ședință convocată în regim extraordinar, care se va desfășura online, de la ora 10.00, cu privire la aprobarea încheierii unor acorduri de colaborare ”în vederea realizării în parteneriat a unor evenimente culturale de interes public local care se desfășoară în luna august 2025.”

Potrivit convocatorului ședinței, document făcut public pe pagina web a Primăriei Municipiului Târgu Mureș, www.tirgumures.ro, parteneriatele care fac obiectul proiectului de hotărâre prevăd următoarele: alocarea sumei de 90.000 de lei din bugetul local către Asociația Parapács, pentru organizarea evenimentului ”Sărbătoarea Pâinea Nouă”, respectiv alocarea sumei de 36.000 de lei din bugetul local către Uniunea Organizațiilor Studențești Maghiare din România pentru organizarea Festivalului ”Vâltoarea Târgumureșeană”.

Totodată, târgumureșenii sunt informați că autoritățile locale din ”Orașul Trandafirilor” au reanalizat și au respins propunerile pentru alte două parteneriate, propuse de organizatorii Festivalului ”Medifun” și ai Galei ”AutentiCita”.

”Reanalizând cererile de parteneriat s-au constatat următoarele: 1 – Asociația Culturală Olympia pentru evenimentul Gala ”AutentiCita”, a participat la concursul proiecte culturale din cadrul Municipiului Târgu Mureș fiind respins, respectiv fiind respins și la concursul proiecte culturale de la Consiliul Județean Mureș (care solicitase suma de 30.000 de lei – n.a.); 2 – Asociația Liga Studenților pentru Festivalul „Medifun” (care a solicitat suma de 30.000 de lei – n.a.), a solicitat parteneriat pentru partea sportivă, ca urmare pentru acesta fiind necesar alocarea sumelor de la parteneriate culturale la parteneriate sportive. Prin urmare supunem spre dezbatere Consiliului Local, în calitate de organ deliberativ, proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unor acorduri de colaborare în vederea realizării în parteneriat a unor evenimente culturale de interes public local care se desfășoară în luna august 2025 pentru: 1 – Asociația Parapács; 2 – Asociația Uniunea Organizațiilor Studențești Maghiare din România”, se precizează în Referatul de aprobare aferent proiectului de hotărâre.

Alex TOTH