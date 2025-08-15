Friday, 15 August 2025
Strada Belșugului din Târgu Mureș, modernizată Administratie
Strada Belșugului din Târgu Mureș, modernizată

15 august 2025

Strada Belșugului din municipiul Târgu Mureș a fost modernizată și deschisă circulației.

”Aceasta se alătură străzilor General Traian Moșoiu, Ghiocelului, Gheorghe Șincai și Sebeșului deja reabilitate, completând astfel rețeaua de străzi adiacente refăcute din zona centrală. Lucrările au inclus: refacerea carosabilului și a trotuarelor, marcaje rutiere noi pentru o circulație mai sigură. Pas cu pas, se schimbă fața orașului. Rezultatele se văd, iar confortul crește – atât pentru cei care locuiesc aici și pentru toți cei care tranzitează aceste zone”, au informat joi, 14 august, reprezentanții Primăriei Municipiului Târgu Mureș, prin intermediul unui anunț postat pe pagina de Facebook a instituției.

(Redacția)

