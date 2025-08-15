Teren de 49 de hectare concesionat de o primărie mureșeană, pentru un viitor parc fotovoltaic

Primăria Comunei Ogra a demarat, în data de 13 august 2025, o licitație publică pentru concesionarea unui teren aflat în proprietatea privată a Comunei Ogra, în suprafață de 490.000 de metri pătrați, înscris în C.F. nr. 53782 şi identificat cu nr. cadastral 53782, ”în scopul construirii unui parc fotovoltaic și a utilizării sale în sistem dual”, informează www.licitatiapublica.ro.

”Concesiunea se face conform Hotărârii Consiliului Local Ogra nr. 35 din data de 30 august 2025 și conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ”, a precizat aceeași sursă.

Termenul limită pentrud epunerea ofertelor este 8 septembrie 2025, ora 10.00, iar ședința publică de deschidere a ofertelor va avea loc în data de 15 septembrie 2025, ora 12.00, la sediul instituției din Ogra, strada Principală nr. 103/A.

