Friday, 15 August 2025
Terenul multisport din Meștera, inaugurat oficial
Terenul multisport din Meștera, inaugurat oficial

15 august 2025

Așteptarea a luat sfârșit pentru iubitorii de sport și mișcare din localitatea Meștera, comuna Stânceni, investiția privind terenul multisport din localitate a fost finalizată și inaugurată în cursul zilei de vineri, 15 august.

„Suntem bucuroși să vă anunțăm că noul teren multisport din Meștera a fost inaugurat și este de acum deschis pentru toți iubitorii de mișcare și sport! Dotat cu suprafață modernă și echipamente pentru fotbal, tenis, baschet, volei și alte activități sportive, Noua investiție este accesibilă tuturor vârstelor care au parte de un nou spațiu de recreere și socializare pentru întreaga comunitate. Mulțumim tuturor celor care au participat la evenimentul de inaugurare și au fost alături de noi în acest moment important pentru dezvoltarea localității noastre. Acest proiect face parte din angajamentul nostru de a investi în sănătate, educație și calitatea vieții în Meștera. Vă încurajăm să folosiți acest spațiu cu responsabilitate și bucurie!. Sportul unește și ne face mai puternici!”, a precizat Ștefan Bicăjan, primarul comunei Stânceni.

(Redacția)

