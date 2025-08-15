Trafic rutier restricționat pe o stradă importantă din Târgu Mureș

Începând de luni dimineața, 18 august, pe strada Nicolae Bălcescu din Târgu Mureș, traficul auto va fi închis complet pe sensul de mers dinspre strada Libertății către strada Băneasa.

”Rută alternativă: strada Ion Heliade Rădulescu. În această perioadă se vor executa lucrări de refacere integrală a carosabilului și de trasare a noilor marcaje rutiere. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru respectarea semnalizării rutiere provizorii!”, au informat reprezentanții Primăriei Municipiului Târgu Mureș, prin intermediul unui anunț postat pe pagina de Facebook a instituției.

(Redacția / Foto: www.depositphotos.com)