Tranzacție de peste un milion de euro propusă pentru extinderea Cimitirului Livezeni din Târgu Mureș

Consilierii locali ai municipiului Târgu Mureș vor dezbate, într-o ședință viitoare de lucru, oportunitatea aprobării unui proiect de hotărâre ce vizează demararea procedurii de achiziționare a două terenuri situate în Târgu Mureș, strada Livezeni fără număr, pentru extinderea Cimitirului Livezeni.

Potrivit proiectului de hotărâre, document aflat în procedură de transparență publică, pe pagina web a Primăriei Municipiului Târgu Mureș, tirgumures.ro, cele două terenuri sunt identificate în C.F. nr. 129840 Târgu Mureș (cu suprafața de 4.406 de metri pătrați) și C.F. nr. 123236 Târgu Mureș (cu suprafața de 6.208 de metri pătrați).

”Se ia act de oferta de vânzare depusă de către proprietarii terenurilor la valoarea de 120 euro/metru pătrat, precum și de rapoartele de evaluare întocmite de către SC Evex Consult SRL, la valoarea de 102 euro/metru pătrat”, se precizează în Articolul 2 al proiectului de hotărâre, în timp ce articolul 3 al aceluiași document are următorul conținut: ”Se împuternicește Comisia de negociere constituită la nivelul Municipiului Târgu Mureș prin Hotărârea Consiliului Local nr. 103 din 22 aprilie 2021, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 290/28 noiembrie 2024, să procedeze la negocierea prețului terenurilor, în limita rapoartelor de evaluare întocmite de SC Evex Consult SRL.”

La un calcul simplu reiese așadar că proprietarii celor două terenuri solicită o sumă totală de 1.273.680 de euro, în timp ce Primăria Municipiului Târgu Mureș este dispusă să achite suma totală de 1.082.628 de euro.

Alex TOTH

