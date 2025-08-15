Friday, 15 August 2025
„Trebuie să avem speranță pentru că, în cer, avem o mamă”. IPS Irineu, prezent în comuna mureșeană Râciu de Adormirea Maicii Domnului Râciu
„Trebuie să avem speranță pentru că, în cer, avem o mamă”. IPS Irineu, prezent în comuna mureșeană Râciu de Adormirea Maicii Domnului

15 august 2025

Ziua de 15 august a însemnat zi de sărbătoare pentru toți românii ortodocși prezenți pe dealul Mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului” din Sânmărtinu de Câmpie, sat al comunei mureșene Râciu. Cu ocazia sărbătorii care comemorează trecerea Fecioarei Maria din această lume, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu Pop, Arhiepiscop Ortodox al Alba Iuliei, alături de preotul stareț Teodul Libeg și de un sobor de clerici, a săvârșit Sfânta Liturghie sub inimile deschise ale mulțimii mari de oameni prezente. Au fost, totodată, prezente și oficialitățile comunei, printre care Ciprian Belean, primar al Râciului, viceprimarul comunei, Răzvan Curticăpean și secretarul general al primăriei, Ioan Dunca.

sursa foto: Facebook – Ciprian Alin Belean

Predica IPS Părinte Irineu cu prilejul adormirii Sfintei Maici i-a mișcat pe cei prezenți, amintindu-le de rolul Fecioarei în împăcarea omului cu Dumnezeu, pornind de la păcatul primordial al Evei.

Preacuvioase Părinte stareț Teodul, Precuvioși și Preacucernici Părinți, drept măritori creștini și pelerini, au trecut 2000 de ani de când, din slăvile cerești, într-un braț de crini și într-o metanie de aripi albe, Arhanghelul Gavriil a adus vestea bună Fecioarei Maria. Atunci i-a binevestit că a sosit primirea vremii și că Fiul lui Dumnezeu vine printre muritori. Acceptând fără șovăire voința lui Dumnezeu, Preasfânta Fecioară a devenit instrumentul pe care Dumnezeu l-a ales ca să slujească mântuirii în Hristos a tuturor oamenilor”, a transmis IPS Părinte Irineu.

Sfânta Maria, „caldă mijlocitoare”

Mai departe, IPS Părinte Irineu a amintit despre Sfântul Irineu de Lyon, care, în secolul al II-lea, a numit-o pe Maria Preasfânta Eva cea Nouă, comparând-o cu strămoașa Eva, care, în Eden, prin neascultarea ei, a cauzat blestemul și moartea pentru întreaga specie umană.

Acum, această curată Fecioară, supunându-se Voinței Divine, devine Mama ființelor răscumpărate. Prin ascultarea ei face să se dezlege blestemul și să se marcheze începutul mântuirii și arătarea sa, cum frumos răsună o cântare liturgică; odată cu întruparea fiului lui Dumnezeu în pântecele ei fecioresc prin suflarea Duhului Sfânt, începe o nouă epocă pentru Planetă – epoca harului. Se deschide ușa raiului, care până acum fusese încuiată. Prin această fiică binecuvântată a Israelului, care l-a purtat în pântecele ei pe fiul cel dumnezeiesc, se pune începutul mântuirii, cum am spus, adică se realizează împăcare lui Dumnezeu cu omul și unirea cerului cu pământul.

Ea devine scara cerească pe care Dumnezeu se coboară pe pământ. Ea ocupă poziția centrală în lucrarea mântuirii oamenilor. Ea are un rol însemnat în viața pământească a creștinilor. Prin trecerea poporului ales prin Marea Roșie, s-a arătat israelitenilor voința lui Dumnezeu de a-i conduce pe aceștia în pământul făgăduinței. Acum, prin Sfânta Fecioară, s-a arătat voința lui Dumnezeu de a conduce pe poporul răscumpărat, umanitatea întreagă, spre Canaan-ul ceresc. Ea este realmente puntea însuflețită care asigură trecerea noastră de pe pământ la cer. Avea dreptate Sfântul Grigorie Palama când zicea: „Numai ea este puntea între firea zidită și cea nezidită și nimeni n-ar putea ajunge la Dumnezeu, decât prin ea”. De aceea, Născătoare de Dumnezeu este o caldă mijlocitoare pentru noi toți”, a transmis IPS Părinte Irineu.

În ceruri avem o mamă

Ea intervine cu maximală bunătate în toate problemele existenței noastre pe pământ, în cele mai mici amănunte ale vieții noastre oferindu-ne inspirație, curaj și ajutorul necesar. Pământul acesta pe care noi trăim acum este împresurat de nedreptăți, plin de amărăciuni, de dureri și bântuit de duhurile iadului. Noi nu suntem acasă – noi suntem călători, cu gândul și cu inima îndreptați dincolo de nori unde avem cetățenie veșnică. Totuși, chiar acum și chiar aici, noi nu suntem uitați, nici exilați, nici rupți de cel Atotputernic pentru că, în cer, avem o inimă de mamă. Acolo este fiica iubită a Tatălui, mireasa curată a Duhului Sfânt și mama devotată a fiului lui Dumnezeu. Ea nu e doar scara însuflețită pe care Dumnezeu a coborât la poporul înrobit, care se răstogolea spre distrugere veșnică; ea este și puntea prin care noi putem să trecem și să ajungem la cer. Deci, în această lume deloc ideală, nu suntem singuri, pentru că alături de noi este Maica lui Dumnezeu, solidară cu întreaga creație. Fiecare dintre noi nu o poate uita vreodată pe mama care l-a născut și l-a crescut. Nu poate să uite ușor pe aceea care i-a fermecat copilăria și i-a înseninat viața cu dulceața privirii și vorbelor ei. Dar, într-o zi, această mamă de pe pământ, este răpită prin moarte, încât ne copleșesc jalea și plânsul. Noi trebuie să avem speranță, pentru că avem pe celălalt tărâm o mamă vie și nemuritoare – pe Maica Domnului”, a conchis IPS Părinte Irineu.

În încheiere, Părintele Irineu l-a felicitat pe părintele stareț al mănăstirii și pe întreaga obște monahală, rugându-l pe Bunul Dumnezeu să binecuvânteze toți enoriașii și pelerinii prezenți.

Alexandra BORDAȘ

