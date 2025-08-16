Adolescent din Luduș căutat de Poliție

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Luduș au fost sesizați vineri, 15 august, cu privire la faptul că minorul Florentin Denis Moca, în vârstă de 17 ani, a plecat, la data de 14 august, de la domiciliu, iar până în prezent, nu a mai revenit la locuința acestuia.

”Semnalmente: 1,70 metri, aproximativ 60 de kilograme, ochi căprui, păr șaten. La momentul plecării, acesta era îmbrăcat într-un tricou alb, pantaloni de fâș lungi, negri, de tip sport și purta adidași albi cu dungă roșie. Dacă aveți date relevante care pot conduce la depistarea minorului, vă rugăm să anunțați cea mai apropiată unitate de Poliție sau să apelați 112”, a informat Biroul de presă al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș.

