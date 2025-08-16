Bazinul de înot didactic din Luduș, redeschis

Luduș
Bazinul de înot didactic din Luduș, redeschis16 august 2025
Bazinul de înot didactic din orașul Luduș va fi redeschis luni, 18 august.
”Redeschidem bazinul de înot didactic! Începând d eluni, 18 august, vă așteptăm din nou să vă bucurați de mișcare, relaxare și antrenamente în apă, într-un mediu plăcut și sigur. Marcați data în calendar și pregătiți-vă costumele de baie – ne vedem la bazin!”, se precizează într-un anunț făcut public pe pagina de Facebook a Primăriei Orașului Luduș.
