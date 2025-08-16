Cine va întreține și repara flota auto a companiei Delgaz Grid, pentru suma de 10,7 milioane de euro

Compania Delgaz Grid SA Târgu Mureș a atribuit, în data de 7 august 2028, societății Autonet Import SRL Satu Mare, un contract în valoare de 53.571.781 de lei (aproximativ 10,7 milioane de euro), fără TVA, pentru ”Servicii de întreținere Flotă Delgaz Grid: revizii, reparații, ITP, livrare și mpntare piese auto”, informează www.licitatiapublica.ro.

Flotă auto de 2.061 de autovehicule

Conform sursei citate, contractul are durata de 48 de luni și a fost defalcat în două loturi, după cum urmează: Lotul 1 – Moldova, în valoare de 37.905.962 de lei, fără TVA (flota auto este alcătuită din 939 de autovehicule, iar serviciile vor fi acordate pe raza localităților Bacău, Bârlad, Botoșani, Comănești, Onești, Pașcani, Piatra Neamț, Roman, Suceava, Vaslui, Bicaz, Cârniceni, Câmpulung, Dărăbani, Dorohoi, Fălticeni, Gura Humorului, Hârlău, Huși, Moinești, Negrești, Podu Turcului, Rădăuți, Săveni, Târgu Frumos, Târgu Neamț, Trusești, Vatra Dornei și Vicov), și Lotul 2 – Transilvania, în valoare de 15.665.819 de lei, fără TVA (flota auto este alcătuită din 1.122 de autovehicule, iar serviciile vor fi acordate pe raza localităților Agnita, Aiud, Alba Iulia, Aninoasa, Arad, Baia Mare, Beclean, Blaj, Bistrița, București, Caransebeș, Carei, Cluj, Câmpia Turzii, Copșa Mică, Cugir, Dej, Deva, Dumbrăveni, Dumbrăvița, Gherla, Hunedoara, Jibou, Lechința, Luduș, Lugoj, Marghita, Mediaș, Miercurea Ciuc, Miercurea Nirajului, Ocna Mureș, Odorheiu Secuiesc, Orăștie, Oțelu Roșu, Reghin, Reșița, Satu Mare, Sărmașu, Sebeș, Sibiu, Sighișoara, Sângeorgiu de Pădure, Sovata, Șincai, Șomcuta Mare, Teiuș, Timișoara, Târgu Lăpuș, Târgu Mureș, Târnăveni, Turda, Ungheni și Zalău).

”Având în vedere extinderea teritorială a rețelelor de electricitate și de gaze naturale, autovehiculele din parcul companiei ruleaza atât în mediu urban și interurban, cu drumuri asfaltate, cât și în mediu rural, cu drumuri neasfaltate, si asigura transportul personalului specializat pentru mentenanta si dezvoltarea retelelor de distributie a energiei electrice, respectiv a gazului natural catre consumatorii finali. Scopul achizitiei este mentinerea autovehiculelor utilizate de companie intr-o stare tehnica si estetica corespunzatoare, atat din punct de vederea a sigurantei circulatiei cat si incadrarii in prevederile legale”, se precizează în Caietul de sarcini al licitației.

Alex TOTH