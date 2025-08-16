Saturday, 16 August 2025
Concluziile întâlnirii Trump – Putin din Alaska Slider
  • redactia
  • 0 comentarii
  • Vizualizări

Concluziile întâlnirii Trump – Putin din Alaska

16 august 2025

Președintele american Donald Trump a vorbit despre o întâlnire ‘foarte productivă’, iar omologul său rus Vladimir Putin a descris reuniunea drept ‘constructivă’, dar niciunul nu a oferit detalii vineri, în Alaska, cu privire la o posibilă soluționare pașnică a războiului din Ucraina, relatează AFP.

Președintele SUA a dat asigurări că mai sunt ‘foarte puține’ puncte de rezolvat pentru a găsi o ieșire din războiul declanșat în urmă cu mai bine de trei ani de invazia rusă.

‘Nu am ajuns acolo, dar am făcut progrese. Nu există acord până nu există un acord’, a avertizat el.

Înainte de întâlnire, miliardarul în vârstă de 79 de ani își stabilise ca obiectiv să organizeze rapid un summit tripartit cu șeful statului rus și cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, și să obțină un armistițiu. AFP remarcă faptul că Trump nu a menționat nimic de acest gen în conferința sa de presă comună cu Vladimir Putin.

Acesta din urmă, în timpul declarațiilor de presă pe un ton amical din partea celor doi șefi de stat, și-a exprimat speranța că ‘înțelegerea’ la care s-a ajuns în Alaska va aduce ‘pacea’ în Ucraina.

Cei doi oameni de stat promiseseră o conferință de presă după aproximativ trei ore de discuții la baza militară Elmendorf-Richardson, dar, după ce și-au încheiat intervențiile, doar și-au strâns mâna și au plecat fără să le răspundă jurnaliștilor care, în picioare, i-au asaltat cu întrebări.

Donald Trump a declarat că îi va suna imediat pe liderii țărilor NATO, precum și pe Volodimir Zelenski, spunând despre ucraineni: ‘În cele din urmă, depinde de ei’.

Și, chiar dacă summitul nu s-a încheiat cu un acord oficial, Trump a avertizat că Statele Unite vor impune sancțiuni ‘severe din punct de vedere economic’ dacă nu se înregistrează progrese substanțiale în negocierile viitoare.

De asemenea, el a vorbit despre posibilitatea unui al doilea summit, la care să participe și președintele ucrainean, cu scopul de a ajunge la o soluție definitivă la conflict.

Totodată, Trump a sugerat că l-ar putea revedea pe președintele rus ‘foarte curând’, la care Vladimir Putin a profitat de ocazie pentru a-i răspunde în limba engleză pe un ton vesel: ‘data viitoare la Moscova’.

‘Este o propunere interesantă. Îmi imaginez că s-ar putea întâmpla’, a replicat amuzat președintele american.

Această întâlnire a fost interpretată de experți ca un gest politic semnificativ pentru Rusia, care iese parțial din izolarea sa internațională fără a face concesii prealabile, notează EFE.

În același timp, Trump se prezintă ca un potențial ‘mediator pentru căutarea păcii’ în Ucraina, în timp ce comunitatea internațională așteaptă următorii pași în urma acestui prim dialog.

Liderii Statelor Unite și Rusiei nu s-au mai întâlnit personal din 16 iulie 2018, când au participat la un summit desfășurat la Helsinki, în Finlanda.

(www.agerpres.ro / Foto: Facebook – The White House)

Distribuie:

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Recomandări zi de zi

Consiliul Județean Mureș convocat în ședință publică ordinară

Consiliul Județean Mureș convocat în ședință publică ordinară

15 august 2025
Terenul multisport din Meștera, inaugurat oficial

Terenul multisport din Meștera, inaugurat oficial

15 august 2025
Cod galben de caniculă în județul Mureș!

Cod galben de caniculă în județul Mureș!

15 august 2025
Strada Belșugului din Târgu Mureș, modernizată

Strada Belșugului din Târgu Mureș, modernizată

15 august 2025
Arbori prăbușiți pe tronsonul de cale ferată Stânceni - Lunca Bradului

Arbori prăbușiți pe tronsonul de cale ferată Stânceni - Lunca Bradului

15 august 2025
Lista evenimentelor din acest weekend

Lista evenimentelor din acest weekend

15 august 2025

Administratie

Demers pentru revenirea Castelului Ugron din Zau de Câmpie în administrarea Muzeului Județean Mureș

Demers pentru revenirea Castelului Ugron din Zau de Câmpie în administrarea Muzeului Județean Mureș

15 august 2025
Investiție de 1,4 milioane de euro demarată de Primăria Sovata

Investiție de 1,4 milioane de euro demarată de Primăria Sovata

15 august 2025
Ședință extraordinară la Consiliul Local Târgu Mureș: 126.000 de lei acordați pentru ”Sărbătoarea Pâinea Nouă” și ”Vâltoarea Târgumureșeană”?

Ședință extraordinară la Consiliul Local Târgu Mureș: 126.000 de lei acordați pentru ”Sărbătoarea Pâ...

15 august 2025
Consiliul Județean Mureș convocat în ședință publică ordinară

Consiliul Județean Mureș convocat în ședință publică ordinară

15 august 2025
Tranzacție de peste un milion de euro propusă pentru extinderea Cimitirului Livezeni din Târgu Mureș

Tranzacție de peste un milion de euro propusă pentru extinderea Cimitirului Livezeni din Târgu Mureș

15 august 2025
Regiunea Centru, fruntașă în atragerea fondurilor europene nerambursabile

Regiunea Centru, fruntașă în atragerea fondurilor europene nerambursabile

15 august 2025

Social

Dătășeni, din nou în sărbătoare, după 37 de ani

Dătășeni, din nou în sărbătoare, după 37 de ani

16 august 2025
Restricții de circulație în Târgu Mureș

Restricții de circulație în Târgu Mureș

16 august 2025
Festivalul ”Magia Florilor” revine cu ”Lumea poveștilor” la Târgu Mureș

Festivalul ”Magia Florilor” revine cu ”Lumea poveștilor” la Târgu Mureș

15 august 2025
„Trebuie să avem speranță pentru că, în cer, avem o mamă”. IPS Irineu, prezent în comuna mureșeană Râciu de Adormirea Maicii Domnului

„Trebuie să avem speranță pentru că, în cer, avem o mamă”. IPS Irineu, prezent în comuna mureșeană R...

15 august 2025
Programul Zilelor Sărmășene 2025

Programul Zilelor Sărmășene 2025

15 august 2025
Marș al motocicliștilor la Târgu Mureș, în memoria tinerilor decedați în accidentul de la Bocșa

Marș al motocicliștilor la Târgu Mureș, în memoria tinerilor decedați în accidentul de la Bocșa

15 august 2025

Politic

FOTO: Liderul AUR, George Simion, din nou alături de mureșeni la Oarba de Mureș!

FOTO: Liderul AUR, George Simion, din nou alături de mureșeni la Oarba de Mureș!

15 august 2025
Deputatul Adrian Giurgiu (USR), sesizare către DNA în afacerea microbuzelor școlare din județul Mureș

Deputatul Adrian Giurgiu (USR), sesizare către DNA în afacerea microbuzelor școlare din județul Mure...

15 august 2025
Fonduri europene pentru dezvoltarea localităților din județul Mureș

Fonduri europene pentru dezvoltarea localităților din județul Mureș

14 august 2025
Deputatul Răzvan Biro (AUR), apel pentru susținerea sinistraților din Broșteni

Deputatul Răzvan Biro (AUR), apel pentru susținerea sinistraților din Broșteni

14 august 2025
Proiectul de reformă a administrației locale, publicat de Ministerul Dezvoltării. Posturi reduse și mandate limitate pentru funcțiile de conducere

Proiectul de reformă a administrației locale, publicat de Ministerul Dezvoltării. Posturi reduse și ...

8 august 2025
Sicriul cu trupul lui Ion Iliescu, pe catafalc în Sala Unirii a Palatului Cotroceni. 7 august - zi de doliu național

Sicriul cu trupul lui Ion Iliescu, pe catafalc în Sala Unirii a Palatului Cotroceni. 7 august - zi d...

6 august 2025

Business

FOTO: Investiție ”verde” finalizată de Hirschmann Automotive, în județul Mureș

FOTO: Investiție ”verde” finalizată de Hirschmann Automotive, în județul Mureș

16 august 2025
Cine va întreține și repara flota auto a companiei Delgaz Grid, pentru suma de 10,7 milioane de euro

Cine va întreține și repara flota auto a companiei Delgaz Grid, pentru suma de 10,7 milioane de euro

16 august 2025
Destinații de vacanță preferate de mureșeni, în 2025

Destinații de vacanță preferate de mureșeni, în 2025

16 august 2025
Clădire premium de business din Târgu Mureș, de vânzare!

Clădire premium de business din Târgu Mureș, de vânzare!

15 august 2025
Demers pentru o nouă investiție imobiliară în Târgu Mureș: Premium Stone House

Demers pentru o nouă investiție imobiliară în Târgu Mureș: Premium Stone House

15 august 2025
Propunere pentru majorarea bazei anuale de calcul al CASS pentru veniturile din activități independente

Propunere pentru majorarea bazei anuale de calcul al CASS pentru veniturile din activități independe...

15 august 2025

Sanatate

Locul hranei ancestrale într-o lume iubitoare de modern

Locul hranei ancestrale într-o lume iubitoare de modern

15 august 2025
CNAS informează: Continuitatea tratamentelor oncologice, asigurată în baza creditelor de angajament

CNAS informează: Continuitatea tratamentelor oncologice, asigurată în baza creditelor de angajament

15 august 2025
Asigurări private integrate în serviciile publice din spitalele din Târgu Mureș, program-pilot

Asigurări private integrate în serviciile publice din spitalele din Târgu Mureș, program-pilot

14 august 2025
Deficit de medici la Spitalul Municipal ”Dr. Gheorghe Marinescu” din Târnăveni

Deficit de medici la Spitalul Municipal ”Dr. Gheorghe Marinescu” din Târnăveni

14 august 2025
Siguranța alimentară în județul Mureș. Controale fără probleme majore

Siguranța alimentară în județul Mureș. Controale fără probleme majore

14 august 2025
Spitalul din Luduș, clasificat în categoria a III-A

Spitalul din Luduș, clasificat în categoria a III-A

14 august 2025

Invatamant

Studenți ai UMFST Târgu Mureș, experiențe academice internaționale în cadrul Programului SCOPE-SCORE

Studenți ai UMFST Târgu Mureș, experiențe academice internaționale în cadrul Programului SCOPE-SCORE

16 august 2025
Lecție inedită de educație financiară, la Biblioteca Județeană Mureș

Lecție inedită de educație financiară, la Biblioteca Județeană Mureș

15 august 2025
38 de locuri fără taxă la Asistență medicală generală militară UMFST

38 de locuri fără taxă la Asistență medicală generală militară UMFST

14 august 2025
Investiție de 2 milioane de lei pentru reabilitarea energetică a Școlii Primare Solocma din Ghindari

Investiție de 2 milioane de lei pentru reabilitarea energetică a Școlii Primare Solocma din Ghindari

13 august 2025
O nouă sesiune de admitere la UMFST

O nouă sesiune de admitere la UMFST

13 august 2025
INTERVIU: Miklosi Amalia, șefă de promoție Asistență medicală, linia maghiară, UMFST: ”A fi asistent medical înseamnă mai mult decât tehnică, înseamnă suflet, răbdare și deschidere față de oameni”

INTERVIU: Miklosi Amalia, șefă de promoție Asistență medicală, linia maghiară, UMFST: ”A fi asistent...

13 august 2025

Sport

Mureș Fit Day - Kangoo Jumps Summer Challenge, la Târgu Mureș

Mureș Fit Day - Kangoo Jumps Summer Challenge, la Târgu Mureș

16 august 2025
Victorie la scor pentru ASA Târgu Mureș și clasare în ”careul de ași” al Ligii a II-a!

Victorie la scor pentru ASA Târgu Mureș și clasare în ”careul de ași” al Ligii a II-a!

16 august 2025
Bazinul de înot didactic din Luduș, redeschis

Bazinul de înot didactic din Luduș, redeschis

16 august 2025
Liverpool - Bournemouth deschide sezonul 2025-2026 din Premier League

Liverpool - Bournemouth deschide sezonul 2025-2026 din Premier League

15 august 2025
Terenul multisport din Meștera, inaugurat oficial

Terenul multisport din Meștera, inaugurat oficial

15 august 2025
Etapa a 4-a a Campionatului Național dB Drag Racing, la Transilvania Motor Ring

Etapa a 4-a a Campionatului Național dB Drag Racing, la Transilvania Motor Ring

15 august 2025

Citește și:

Dătășeni, din nou în sărbătoare, după 37 de ani

Dătășeni, din nou în sărbătoare, după 37 de ani

16 august 2025
Mureș Fit Day - Kangoo Jumps Summer Challenge, la Târgu Mureș

Mureș Fit Day - Kangoo Jumps Summer Challenge, la Târgu Mureș

16 august 2025
Victorie la scor pentru ASA Târgu Mureș și clasare în ”careul de ași” al Ligii a II-a!

Victorie la scor pentru ASA Târgu Mureș și clasare în ”careul de ași” al Ligii a II-a!

16 august 2025
Studenți ai UMFST Târgu Mureș, experiențe academice internaționale în cadrul Programului SCOPE-SCORE

Studenți ai UMFST Târgu Mureș, experiențe academice internaționale în cadrul Programului SCOPE-SCORE

16 august 2025
FOTO: Investiție ”verde” finalizată de Hirschmann Automotive, în județul Mureș

FOTO: Investiție ”verde” finalizată de Hirschmann Automotive, în județul Mureș

16 august 2025
Cine va întreține și repara flota auto a companiei Delgaz Grid, pentru suma de 10,7 milioane de euro

Cine va întreține și repara flota auto a companiei Delgaz Grid, pentru suma de 10,7 milioane de euro

16 august 2025
Bazinul de înot didactic din Luduș, redeschis

Bazinul de înot didactic din Luduș, redeschis

16 august 2025
Destinații de vacanță preferate de mureșeni, în 2025

Destinații de vacanță preferate de mureșeni, în 2025

16 august 2025
Restricții de circulație în Târgu Mureș

Restricții de circulație în Târgu Mureș

16 august 2025
FOTO: Școala de Vară ”Prietenii Maicii Domnului”, la Târgu Mureș

FOTO: Școala de Vară ”Prietenii Maicii Domnului”, la Târgu Mureș

16 august 2025
Demers pentru revenirea Castelului Ugron din Zau de Câmpie în administrarea Muzeului Județean Mureș

Demers pentru revenirea Castelului Ugron din Zau de Câmpie în administrarea Muzeului Județean Mureș

15 august 2025
FOTO: Liderul AUR, George Simion, din nou alături de mureșeni la Oarba de Mureș!

FOTO: Liderul AUR, George Simion, din nou alături de mureșeni la Oarba de Mureș!

15 august 2025
Investiție de 1,4 milioane de euro demarată de Primăria Sovata

Investiție de 1,4 milioane de euro demarată de Primăria Sovata

15 august 2025
Ședință extraordinară la Consiliul Local Târgu Mureș: 126.000 de lei acordați pentru ”Sărbătoarea Pâinea Nouă” și ”Vâltoarea Târgumureșeană”?

Ședință extraordinară la Consiliul Local Târgu Mureș: 126.000 de lei acordați pentru ”Sărbătoarea Pâ...

15 august 2025
Festivalul ”Magia Florilor” revine cu ”Lumea poveștilor” la Târgu Mureș

Festivalul ”Magia Florilor” revine cu ”Lumea poveștilor” la Târgu Mureș

15 august 2025
„Trebuie să avem speranță pentru că, în cer, avem o mamă”. IPS Irineu, prezent în comuna mureșeană Râciu de Adormirea Maicii Domnului

„Trebuie să avem speranță pentru că, în cer, avem o mamă”. IPS Irineu, prezent în comuna mureșeană R...

15 august 2025
Clădire premium de business din Târgu Mureș, de vânzare!

Clădire premium de business din Târgu Mureș, de vânzare!

15 august 2025
Programul Zilelor Sărmășene 2025

Programul Zilelor Sărmășene 2025

15 august 2025

Recomandari

Recent
Popular
Etichete

Dătășeni, din nou în sărbătoare, după 37 de ani

16 august 2025

Mureș Fit Day - Kangoo Jumps Summer Challenge, la ...

16 august 2025

Victorie la scor pentru ASA Târgu Mureș și clasare...

16 august 2025

16 august - Ziua națională pentru comemorarea mart...

16 august 2025

Studenți ai UMFST Târgu Mureș, experiențe academic...

16 august 2025

Extrasul de carte funciară online - rapid, sigur ș...

16 august 2025

FOTO: Investiție ”verde” finalizată de Hirschmann ...

16 august 2025

Concluziile întâlnirii Trump - Putin din Alaska

16 august 2025

ASA Târgu Mureș, victorie în etapa a 2-a a Ligii a II-a de fotbal! Rez...

9 august 2025

Defilare a motocicliștilor în memoria sângeorzeanului Zsigmond Balázs

14 august 2025

FOTOREPORTAJ: Proiecte și investiții de anvergură pentru un spital mod...

13 august 2025

VIDEO: Percheziții ale Poliției după un ”eveniment violent” petrecut î...

9 august 2025

Concurs la Primăria Târgu Mureș

9 august 2025

Comasări de unități de învățământ preuniversitar de stat în județul Mu...

12 august 2025

Spirit competitiv și atmosferă frumoasă, la Mures24H

9 august 2025

Proiect pentru transformarea fostei fabrici de carămidă din Târgu Mure...

9 august 2025


Citeste Zi de Zi Online









 

 

 

 

 




Print




Transilvania Business

ARHIVE

© Drepturile editoriale a materialelor prezente pe site apartin Sc Zi de Zi Events Srl. Confidentialitate
error: Content is protected !!