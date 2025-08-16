Concluziile întâlnirii Trump – Putin din Alaska

Președintele american Donald Trump a vorbit despre o întâlnire ‘foarte productivă’, iar omologul său rus Vladimir Putin a descris reuniunea drept ‘constructivă’, dar niciunul nu a oferit detalii vineri, în Alaska, cu privire la o posibilă soluționare pașnică a războiului din Ucraina, relatează AFP.

Președintele SUA a dat asigurări că mai sunt ‘foarte puține’ puncte de rezolvat pentru a găsi o ieșire din războiul declanșat în urmă cu mai bine de trei ani de invazia rusă.

‘Nu am ajuns acolo, dar am făcut progrese. Nu există acord până nu există un acord’, a avertizat el.

Înainte de întâlnire, miliardarul în vârstă de 79 de ani își stabilise ca obiectiv să organizeze rapid un summit tripartit cu șeful statului rus și cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, și să obțină un armistițiu. AFP remarcă faptul că Trump nu a menționat nimic de acest gen în conferința sa de presă comună cu Vladimir Putin.

Acesta din urmă, în timpul declarațiilor de presă pe un ton amical din partea celor doi șefi de stat, și-a exprimat speranța că ‘înțelegerea’ la care s-a ajuns în Alaska va aduce ‘pacea’ în Ucraina.

Cei doi oameni de stat promiseseră o conferință de presă după aproximativ trei ore de discuții la baza militară Elmendorf-Richardson, dar, după ce și-au încheiat intervențiile, doar și-au strâns mâna și au plecat fără să le răspundă jurnaliștilor care, în picioare, i-au asaltat cu întrebări.

Donald Trump a declarat că îi va suna imediat pe liderii țărilor NATO, precum și pe Volodimir Zelenski, spunând despre ucraineni: ‘În cele din urmă, depinde de ei’.

Și, chiar dacă summitul nu s-a încheiat cu un acord oficial, Trump a avertizat că Statele Unite vor impune sancțiuni ‘severe din punct de vedere economic’ dacă nu se înregistrează progrese substanțiale în negocierile viitoare.

De asemenea, el a vorbit despre posibilitatea unui al doilea summit, la care să participe și președintele ucrainean, cu scopul de a ajunge la o soluție definitivă la conflict.

Totodată, Trump a sugerat că l-ar putea revedea pe președintele rus ‘foarte curând’, la care Vladimir Putin a profitat de ocazie pentru a-i răspunde în limba engleză pe un ton vesel: ‘data viitoare la Moscova’.

‘Este o propunere interesantă. Îmi imaginez că s-ar putea întâmpla’, a replicat amuzat președintele american.

Această întâlnire a fost interpretată de experți ca un gest politic semnificativ pentru Rusia, care iese parțial din izolarea sa internațională fără a face concesii prealabile, notează EFE.

În același timp, Trump se prezintă ca un potențial ‘mediator pentru căutarea păcii’ în Ucraina, în timp ce comunitatea internațională așteaptă următorii pași în urma acestui prim dialog.

Liderii Statelor Unite și Rusiei nu s-au mai întâlnit personal din 16 iulie 2018, când au participat la un summit desfășurat la Helsinki, în Finlanda.

(www.agerpres.ro / Foto: Facebook – The White House)