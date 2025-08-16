Dătășeni, din nou în sărbătoare, după 37 de ani

După mai bine de trei decenii de pauză, tradiția „Fiilor satului” revine la Dătășeni. Pe 24 august, localitatea își va întâmpina fiii și oaspeții pentru a celebra 762 de ani de la prima atestare documentară, într-o atmosferă autentică, încărcată de emoție și bucuria reîntâlnirii.

”Această primă ediție reînviată este organizată din inițiativa lui Marius Mărginean, consilier local al comunei Cuci și fiu al satului, născut chiar în anul în care a avut loc ultima ediție a sărbătorii. Evenimentul este realizat din fonduri proprii, cu sprijinul sponsorilor și al oamenilor de bine care au dorit să respecte și să ducă mai departe tradiția comunității. Programul include o agapă frățească, cu bucate tradiționale și momente de convivialitate, urmată de un spectacol folcloric susținut de artiști îndrăgiți: Livia Sorlea, Ovidiu Furnea, Ina Todoran, Costi Dumitru, Adriana și Nelu Maior, Sebastian Șerban, Carina Avram, Rareș Macinică, Roxana Iagăr, Karina Szekely, Maria Nistor, Ansamblul „Ardealul” Luduș. Evenimentul își propune să aducă împreună generații, să reînvie amintiri și să întărească sentimentul de apartenență la comunitate. Pentru organizatori și participanți, Dătășeniul rămâne acasă, indiferent cât timp a trecut”, au informat organizatorii.

