Destinații de vacanță preferate de mureșeni, în 2025

Denisa Mașca (foto), reprezentantă a agenției de turism True Travel din Târgu Mureș, ne dezvăluie tendințele de călătorie pentru clienții din județ.

Dacă ar fi să alegem o „regină” a destinațiilor de vacanță pentru mureșeni, în această vară titlul ar merge fără ezitare către Turcia.

„Mare parte a turiștilor sunt familii cu copilași, iar pentru aceștia cea mai potrivită destinație este Turcia”, explică Denisa Mașca.

Destinațiile externe preferate

„Pentru cei care aleg să plece cu avionul din Aeroportul ”Transilvania” Târgu Mureș, Turcia și Creta sunt cele mai solicitate opțiuni. Chiar și așa, mulți mureșeni se îndreaptă și spre ofertele cu plecare din Cluj-Napoca, datorită distanței reduse până la aeroport”, ne transmite Denisa.

În sezonul estival, preferințele se îndreaptă clar spre sejururile la plajă. Primăvara și toamna, însă, city break-urile câștigă, fiind apreciate de cei care vor escapade scurte în orașe europene.

„Am observat și un interes tot mai mare pentru destinații exotice în sezonul de iarnă”, adaugă Denisa Mașca.

Ultimul an a adus o vizibilă creștere a cererii pentru Cipru, Mallorca și Tenerife. semn că mureșenii sunt tot mai deschiși spre explorarea insulelor cu climă blândă și peisaje spectaculoase.

Destinațiile interne căutate

Atunci când aleg să rămână în țară, clienții True Travel din Mureș preferă: Litoralul românesc – pentru vacanțe la Mare; Băile Felix – pentru relaxare și tratamente; Sovata – stațiunea balneară din județ, apreciată pentru lacul helioterm și peisajele pitorești.

Așadar, fie că aleg să zboare spre destinații însorite precum Turcia, Creta sau Cipru, fie că se relaxează în Sovata, mureșenii își împart vacanțele între plajă, explorări urbane și escapade de wellness. În spatele acestor alegeri stă dorința de a combina confortul, experiențele noi și timpul petrecut cu familia.

Alisia BALOGH