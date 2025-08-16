Dispensarul uman din Cucerdea, reabilitat cu bani europeni

Conducerea Primăriei Comunei Cucerdea a atribuit, recent, societății Neproserv SRL Luduș, un contract în valoare de 1.033.530 de lei, fără TVA, pentru obiectivul de investiție ”Reabilitare termică și eficientizare energetică Dispensar uman și Cămin cultural, comuna Cucerdea, județul Mureș”, informează www.licitatiapublica.ro.

Investiția este finanțată prin intermediu Planului Național de Redresare și Reziliență, are ca obiectiv general ”tranziția către un fond construit resilient și verde” și vizează două clădiri: Dispensarul uman din localitatea Cucerdea nr. 292 și Căminul cultural din localitatea Șeulia de Mureș nr. 51.

Imobilul în care funcționează dispensarul uman este amplasat în intravilanul Comunei Cucerdea, se află în proprietatea publică a Comunei Cucerdea, are o formă dreptunghiulară și o suprafață construită de 296,19 de metri pătrați.

”Se propun următoarele lucrări de reabilitare temică: termoizolarea pereților exteriori cu vată bazaltică de 10 centimetri grosime, izolarea planșelului de peste parter cu vată bazaltică de 20 de centimetri grosime, termoizolarea soclului cu polistiren extrudat de 5 centimetri grosime, înlocuirea tâmplăriilor exterioare, cu tâmplării eficiente energetic din lemn stratificat, cu geam termoizolant. Regim de înălțime existent și care se menține: parter. Principalele destinații: parter – hol, cabinet medical, vestiar, grup sanitar personal, materiale curățenie, hol, sală de așteptare, sală de tratament, hol, centrală termică, spațiu de sterilizare, spațiu stocare deșeuri, grup sanitar pacienți, grup sanitar persoane cu dizabilități, hol, farmacie, birou, vestiar, grup sanitar, sală de așteptare, grup sanitar pacienți, vestiar, grup sanitar, cabinet stomatologic, spațiu stocare deșeuri, materiale curățenie, spațiu de sterilizare”, se precizează în Memoriul Tehnic General al proiectului, document întocmit de o echipă de specialiști ai SC Neproserv SRL Luduș.

Durata contractului este de 12 luni.

Arina TOTH

