Expoziția „Picturi în miniatură”, hrană pentru suflet la Bastionul Tăbăcarilor din Cetatea Târgu Mureș

La Bastionul Tăbăcarilor din Cetatea Medievală din Târgu Mureș poate fi vizitată, până în data de 17 august, expoziția „Picturi în miniatură” a artistei Eugenia Claudia Mărginean. Lucrările, realizate în decurs de aproximativ două luni, surprind flori, peisaje marine și stânci, toate în format de miniatură, tablouri de 15×15 centimetri.

„Am avut cam în jur de 100 de lucrări, s-au vândut multe, și din această cauză am adus și din colecția de anul trecut, cele cu cerul. Expoziția este de miniatură, tablouri 15 pe 15 sunt cu flori, peisaje cu mare, cu stânci, la aceste elemente m-am gândit când am făcut expoziția”, ne-a mărturisit Eugenia Claudia.

Artista a precizat că sprijinul familiei a fost esențial. Primul tablou s-a vândut chiar în timp ce lucra la amenajarea expoziției: „Primul tablou vândut a fost sâmbătă, când tot munceam aici, și au venit un tată cu o fetiță, iar fetița a pus ochii pe unul și l-au cumpărat.”

Pentru Eugenia Claudia Mărginean, Arta este mai mult decât o pasiune: „Pentru mine aceste exponate sunt bucurie pentru suflet și acest mesaj îl adresez tuturor celor care pășesc aici. Acesta este scopul expoziției, să fie o hrană pentru suflet. Eu consider că poate fi un cadou pentru cineva drag, cu orice caz, să fie o bucurie.”

De la inspirație la pasiune

Parcursul său artistic a început în urmă cu mulți ani, inspirat de o întâlnire cu pictorul Radu Florea: „Primul meu contact cu pictura a fost de mulți, mulți ani, avem în cercul nostru de prieteni pe Radu Florea și am fost prima dată invitată la o expoziție de-a lui și de atunci am fost foarte impresionată și am zis că ce mi-ar plăcea și mie să pictez. Evident, ani de zile nu s-a concretizat nimic pentru că m-am focusat pe familie, copii și la un moment dat fetele erau în vacanță la bunici și având atunci mai mult timp liber am zis hai să încerc. Primisem o carte de vizită de la o pictoriță profesionistă, Cristina Petria, pe care o tot țineam în bibliotecă. Nu știam de unde să încep și i-am zis că vreau să pictez, iar aceasta m-a invitat la ea acasă și de atunci a luat naștere parcursul meu.”

Arta ca libertate și intuiție

Libertatea de creație este esențială pentru artistă: „Pictez doar ceea ce simt, pur și simplu îmi vine o intuiție, vreau să pictez cerul, așa că nu știu niciodată ce voi picta mai departe, dar m-am gândit la o viitoare expoziție. Aș vrea să fac picturi pentru copii, personaje din desene animate, trebuie să văd puțin care sunt preferințele copiilor.”

Eugenia Claudia Mărginean își așteaptă vizitatorii cu un colț de frumusețe și liniște, unde fiecare tablou este o fereastră spre emoție și culoare. „Picturi în miniatură” nu este doar o expoziție, ci o invitație de a încetini pasul, de a privi detaliile și de a lăsa sufletul să se bucure de clipe simple și sincere. În fiecare lucrare pulsează o poveste, iar în fiecare privitor poate renaște inspirația, dar și bucuria.

Alisia BALOGH