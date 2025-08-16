FOTO: ASA Târgu Mureș – Olimpia Satu Mare 4-0, în 50 de imagini marca Pixel ProSport!

ASA Târgu Mureș a învins sâmbătă, 16 august, pe teren propriu, formația CSM Olimpia Satu Mare, cu scorul de 4-0 (1-0), într-un meci contând pentru etapa a 3-a a Ligii a II-a de fotbal.

Golurile mureșenilor, care au în clasament 7 puncte din 9 posibile, au fost reușite de Bîrnoi în minutul 37, Ekollo în minutul 67, V. Bogdan în minutul 70 și Măgerușan în minutul 78.

Vă invităm să urmăriți, în rândurile de mai jos, o selecție de 50 de fotografii publicate pe pagina de Facebook intitulată ”Pixel ProSport”, brand mureșean care realizează, prin intermediul unei echipe de mare valoare și foarte dedicată de profesioniști, cele mai apreciate fotografii la evenimentele sportive din România.

(Redacția / Foto: Pixel ProSport)