FOTO: Investiție ”verde” finalizată de Hirschmann Automotive, în județul Mureș

Business
- redactia
- 0 comentarii
- Vizualizări
FOTO: Investiție ”verde” finalizată de Hirschmann Automotive, în județul Mureș16 august 2025
Reprezentanții Hirschmann Automotive au anunțat oficial, în urmă cu câteva zile, pe pagina de Facebook a companiei mureșene, punerea în funcțiune a ”celui mai mare sistem de energie solară din grup”, cu o capacitate de aproape 5 MWp.
”Acest lucru ne ajută să acoperim aproape 40% din nevoile noastre actuale de electricitate la fața locului prin energie curată și autoprodusă. Credem într-un viitor mai verde pentru că mobilitatea viitoare începe cu sisteme mai inteligente”, au transmis reprezentanții Hirschmann Automotive.
(Redacția)
Vizualizari: 53
- Etichete:
- hirschmann mures
Recomandări zi de zi
Administratie
Social
Politic
Business
Sanatate
Invatamant
Sport
Citește și:
Recomandari
Recent
Popular
Etichete
|
|
Lasă un comentariu