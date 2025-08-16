Saturday, 16 August 2025
FOTO: Investiție "verde" finalizată de Hirschmann Automotive, în județul Mureș

Reprezentanții Hirschmann Automotive au anunțat oficial, în urmă cu câteva zile, pe pagina de Facebook a companiei mureșene, punerea în funcțiune a ”celui mai mare sistem de energie solară din grup”, cu o capacitate de aproape 5 MWp.

”Acest lucru ne ajută să acoperim aproape 40% din nevoile noastre actuale de electricitate la fața locului prin energie curată și autoprodusă. Credem într-un viitor mai verde pentru că mobilitatea viitoare începe cu sisteme mai inteligente”, au transmis reprezentanții Hirschmann Automotive.

