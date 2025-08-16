Saturday, 16 August 2025
FOTO: Școala de Vară "Prietenii Maicii Domnului", la Târgu Mureș Cultură
FOTO: Școala de Vară ”Prietenii Maicii Domnului”, la Târgu Mureș

16 august 2025

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, Parohia Ortodoxă Târgu Mureș IX, reprezentată de părintele paroh Daniel Bexa, în parteneriat cu Protopopiatul Ortodox Târgu Mureș, Inspectoratul Școlar Județean Mureș și Școala Gimnazială nr. 7 din Târgu Mureș, a organizat, în perioada 4-10 august, Școala de Vară „Prietenii Maicii Domnului”, un proiect educațional, spiritual și cultural destinat copiilor și tinerilor.

Evenimentul a reunit 65 de copii, împărțiți pe trei grupe de vârstă, și a urmărit dezvoltarea creativității, apropierea de Dumnezeu, cultivarea binelui și formarea unor buni creștini.

”Școala de Vară a debutat cu slujba de binecuvântare, oficiată de părintele protopop Răzvan Șulea. În primele două zile, o parte dintre elevi a participat la ateliere de pictură de icoane pe sticlă, coordonați cu pricepere de doamnele Voichița Șoldan și Delia Moldovan. Pentru cei mai mici (2-4 ani), activitățile au fost gândite sub forma unei călătorii în lumea poveștilor, alături de elefănțelul Elmer, ghidați de educatoarele Lidia Roșu, Nicoleta Popistan, Laura Pop și Irina Lupu. În paralel, ziua a fost dedicată siguranței și dezvoltării personale: inspectorul de poliție Alexandru Răileanu – Biroul Siguranță Școlară – a vorbit copiilor despre siguranța în școală și jocul responsabil. Doamna Nicoleta Someșan – Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane – a susținut o prezentare despre siguranța online și prevenirea traficului de persoane. Prof. Renata Mladoniczky – Palatul Copiilor – a implicat participanții în jocuri interactive de dezvoltare personală inspirate din tehnici teatrale”, a precizat prof. Mariana Alina Bexa, inspector școlar pentru disciplina Religie în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Mureș.

A patra zi a Școlii de Vară ”Prietenii Maicii Domnului” a adus o explozie de creativitate prin activități STEAM – Știință, Tehnologie, Inginerie, Artă, Matematică.

”Copiii au descoperit personaje biblice alături de profesoara Ilinca Mureșanu, director adjunct la Școala Gimnazială nr. 7 din Târgu Mureș, au realizat experimente chimice captivante, au înțeles magia undelor radio cu prof. Alin Pop și au participat la jocuri sportive și în aer liber, coordonați de prof. Cristian Vasile Anca. Ziua următoare, cei mici au vizitat Biblioteca Copiilor, învățând cum să împrumute cărți ascultând povești, iar cei mari au mers la Biblioteca Județeană, descoperind colecțiile impresionante. Mulțumim doamnelor Monica Avram, Dana Haja, Ioana Luca și Maria Merdar, fără de care această zi plină de învățătură și emoție nu ar fi fost posibilă! Ziua s-a încheiat la Biserica „Buna Vestire” – Catedrala Mică, unde subsemnata, prof. Alina Bexa, inspector școlar de Religie, am vorbit despre comportamentul în biserică, iar toți tinerii au cântat împreună o priceasnă închinată Maicii Domnului. Participanții au explorat, în ziua următoare, Cetatea Medievală Sighișoara, fiind întâmpinați de toboșarul cetății și ghidați cu entuziasm de prof. Mihaela Ghinea. Programul a continuat la Mănăstirea „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie”, unde atmosfera de rugăciune a fost completată de cântarea pricesnei „Sfântă Marie”, împreună cu Larisa Codarcea. În fiecare zi, elevii au avut bucuria de a participa, împreună cu părinții lor, la slujba Paraclisului Maicii Domnului, oficiată în biserica de lemn cu hramul „Sfântul Arhanghel Mihail”, un moment special de rugăciune și comuniune sufletească care a întărit legătura lor cu credința și comunitatea”, a mai transmis prof. Mariana Alina Bexa.

Ultima zi a Școlii de Vară ”Prietenii Maicii Domnului” a fost o adevărată încununare a întregii săptămâni. Dimineața, copiii au participat cu emoție la Sfânta Liturghie, iar mulți dintre ei L-au primit pe Hristos în suflet prin Sfânta Împărtășanie. ”Această ediție a Școlii de Vară are o însemnătate aparte, fiind prima desfășurată în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Mureș. Mulțumirile noastre se îndreaptă, cu recunoștință și apreciere, către doamna inspector general Paula Maria Dărăban, care, prin sprijinul acordat și implicarea cu drag în fiecare etapă a proiectului, a adus un plus de lumină și frumusețe acestei săptămâni dedicate copiilor. La final, părintele Oliviu Botoi, consilier cultural al Eparhiei Alba Iuliei, și părintele protopop Răzvan Șulea au adresat cuvinte de recunoștință și binecuvântare, subliniind importanța acestor zile pentru creșterea spirituală a copiilor. Un moment așteptat cu nerăbdare a fost sfințirea icoanelor pictate de copii în cadrul atelierelor, fiecare lucrare devenind astfel o amintire sfântă. În semn de apreciere, toți participanții – copii, profesori, voluntari – Adriana Vaivodă, Maria Fărcaș, Petruța Gligor, Delia Varga, Ana Maria Chirteș, Ioana Grama, Ilia Mureșan, Bogdan Dorgo, Ștefan Bexa, Iulian Fărcaș, Denis Todoran – și organizatorii au primit diplome de recunoștință. Totodată, aducem mulțumiri cu profundă recunoștință părintelui paroh Daniel Emanoil Bexa, cel care a avut inițiativa de a pune bazele acestui program educațional și spiritual. Prin viziunea și dăruirea sa, Școala de Vară „Prietenii Maicii Domnului” a prins viață și a crescut frumos, ajungând astăzi la cea de-a treia ediție, spre bucuria și folosul copiilor din comunitatea noastră”, a conchis prof. Mariana Alina Bexa.

(Redacția)

