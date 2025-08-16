INTERVIU cu antrenorul Gil Erbsz. Despre echilibru între sport și alimentație, importanța somnului și obiceiuri mici care aduc rezultate mari

Gil Erbsz, antrenor și pasionat de sport încă din copilărie, crede că fitnessul nu este despre perfecțiune, ci despre echilibru și disciplină. Departe de imaginea antrenorului rigid și obsedat de sală, târgumureșeanul Gil se descrie ca un om normal, care are și zile bune, și zile mai puțin productive, dar care a ales să își transforme pasiunea într-o misiune de a ajuta oamenii să își îmbunătățească viața prin mișcare. În viziunea lui, motivația e doar scânteia de început, însă disciplina este motorul real al progresului, fie că vorbim despre sport, alimentație, somn sau obiceiuri zilnice.

Reporter: Spune-ne câteva lucruri despre tine

Gil Erbsz: Sunt un antrenor, lucrez în dimensiunea fitness-ului, care este o pasiune de-a mea de când eram mic, de când mă știu. Mi-a plăcut foarte mult să fac sport. Sunt un om ca voi, îmi place să mănânc, să călătoresc, ca și oricare alt om. Nu sunt un om care are o obsesie cu fitnessul, am zile când sunt dispus, dar și zile mai proaste. Sunt un om normal ca oricare altul, dar îmi place să îi ajut pe ceilalți prin prisma fitness-ului. Am ales să fac ceva pozitiv, am încredere în ceea ce fac pentru că știu că face bine la suflet, lista de beneficii e atât de lungă, iar dacă poți influența pe cineva de ce să nu o faci.

Rep.: Cum ne putem menține motivați să facem sport constant?

G.E.: Merită oare să fim motivați? Știm cu toții, motivația este un carburant destul de slab. Te lovește pe moment, dar când avem motivație, aceasta dispare de pe o zi pe alta și atunci ce facem? Eu dintotdeauna spun că trebuie să lăsăm motivația în pace pentru că ea vine și pleacă, iar noi trebuie să clădim o disciplină, să fac ceva și dacă îmi place sau nu și dacă sunt fericit sau nu. Eu trebuie să fiu conștient că am o treabă de făcut și să o fac. Nu doar în sport. În orice domeniu. Așadar, clădiți disciplina!

Sportul și alimentația – două picioare ale aceluiași drum

Rep.: Cât de mult contează alimentația în comparație cu sportul?

G.E.: Am să vă dau un exemplu. Atunci când alergăm fiecare picior lucrează, colaborează, imaginați-vă că un picior e alimentația, iar celălalt sportul. Dacă o să vreau să alerg pe un picior, o să tot sar până obosesc. Nutriția cu sportul merg mână în mână, nu putem spune că una este mai importantă decât cealaltă. Luptați-vă să clădiți o disciplină alimentară, să ne educăm pe partea de nutriție.

Rep.: Ce ar trebui să mâncăm înainte și după antrenamente?

G.E.: Luând în considerare că orice antrenament consumă energie trebuie să avem niște carbohidrați în noi pentru a alimenta corpul și pentru a-l pregăti pentru efort. Aici este vorba despre glicogen, care se transformă în energie. Indiferent că este vorba despre ovăz, fructe, o banană, cartofi dulci, să evităm produsele de panificație și cele care sunt procesate. Să nu vă fie frică să mâncați și înainte de antrenament, dar și după și dacă vreți să mâncați o bucățică de ciocolată sau ceva dulce, ideal ar fi să o faceți înainte de antrenament pentru a se deregla glicemia în timpul antrenamentului.

Rep.: Cât de important este somnul pentru o formă fizică bună?

G.E.: Somnul este important nu doar pentru activitatea fizică, ci și pentru a se produce melatonina, iar dacă nu dormim suficient nu vom fi odihniți, iar a doua zi nivelul nostru de serotonină va fi mult mai scăzut și nu vom avea energie. Este ca un domino, iar ultimul lucru care cade suntem chiar noi înșine. Așa că, cel mai important este să dormim, indiferent dacă ești sportiv sau nu, sunt necesare cele șapte-opt ore de somn. Iar când vine vorba de creșterea masei musculare, odihna devine un element cheie. Fără somn nu funcționăm, somnul fiind unul dintre pilonii importanți.

Rep.: Ce obiceiuri simple pot contribui la un stil de viață mai sănătos?

G.E.: Să nu te gândești prea mult atunci când vine vorba de un antrenament, ci pur și simplu fă-o. Obiceiul tău poate să fie cel mai bun obicei doar dacă tu faci un obicei din sport. Trezitul de dimineață, să ai o rutină, să îți faci patul, dacă îți faci patul simți că deja ai făcut ceva de succes. Dacă tot amâni lucrurile de la începutul dimineții, așa vei face toată ziua. Nu amâna, prioritiza. Să devii cineva care face și nu amână pentru că așa vei deveni o forță de neoprit.

Fără grabă, rezultatele vin în timp

Rep.: Care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le fac oamenii când încearcă să adopte un stil de viață sănătos?

G.E.: Greșeala cea mai frecventă este că vor prea mult. Nu vor un antrenament, două pe săptămână, nu vor să progreseze încet. Vor rezultate rapide, iar acesta e cel mai toxic lucru să spui că până la vară vrei să arăți așa. Fitnessul nu e despre stres și termen limită, trebuie să facem pași mici și siguri. Lumea se grăbește și atunci este o presiune fizică și psihică și pur și simplu cedezi.

Rep.: Este ok să luăm o pauză totală de la sport în vacanță?

G.E.: Nu există chiar o pauză totală pentru că tot ne mișcăm. Poți reduce intensitatea și de ce să nu te menții, să alergi puțin. În momentul în care tu ești disciplinat, nu are cum să îți treacă în minte să nu faci absolut nimic, evident la o frecvență mai redusă. Înțeleg că ai zile de repaus, dar după tot vei face ceva.

Rep.: Ce tipuri de antrenamente recomandați pentru vacanță, când nu avem acces la sală?

G.E.: Nu ai nevoie de sală, de accesorii sofisticate, poți să clădești un corp bine definit și fără sală, nu este o regulă că dacă nu avem acces la sală nu putem face nimic. E important să îți alegi tot felul de exerciții izometrice, streching, exerciții cu minge, cu partenerii voștri.

A consemnat Alisia BALOGH