Investiție de 2,9 milioane de lei la Secția de Pediatrie din Sighișoara

Ordinul de începere a lucrărilor pentru clădirea Spitalului din strada Zaharia Boiu nr. 42 din Sighișoara, unde funcționează și secția de Pediatrie, a fost emis, a anunţat, în urmă cu câteva zile, Bogdan Burghelea, administrator public al municipiului Sighișoara.

”Proiectul este finanțat din fonduri europene și are o valoare de 2.961.483,77 de lei (TVA inclus). Lucrările prevăzute includ izolarea termică a clădirii, renovarea șarpantei, înlocuirea ferestrelor, precum și modernizarea instalațiilor electrice și sanitare. Toate acestea vor contribui la îmbunătățirea eficienței energetice și a confortului interior. Este un pas important către condiții mai bune pentru pacienți, părinți și personalul medical. Vom reveni cu informații pe măsură ce lucrările avansează”, a informat Bogdan Burghelea.

(A.T.)