Liceu mureșean autorizat de Ministerul Educației și Cercetării

Monitorul Oficial al României, Partea I – Nr. 759 din data de 13 august 2025, a publicat un Ordin al Ministerului Educației și Cercetării privind acordarea autorizației de funcționare provizorie unității de învățământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic Nr. 1 din Luduș.

”Se acordă autorizația de funcționare provizorie unității de învățământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic Nr. 1, cu sediul în strada Crinului nr. 2, orașul Luduș, județul Mureș, pentru nivelul de învățământ ”gimnazial”, limba de predare ”română”, forma de învățământ ”cu frecvență (zi)”, începând cu anul școlar 2025-2026”, se precizează în Articolul 1 al Ordinului.

În același document semnat de către Gigel Paraschiv, secretar de stat, se mai menționează că Liceul Tehnologic Nr. 1 din Luduș ”are capacitatea maximă de școlarizare de 86 de formațiuni de studiu/ două schimburi (maximum 43 de formațiuni de studiu/ schimbul 1 și maximum 43 de formațiuni de studiu/ schimbul 2).

