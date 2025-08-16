Licitație de 1,2 milioane euro pentru modernizarea infrastructurii rutiere din Vărgata

Primăria Comunei Vărgata a demarat, în data de 12 august 2025, o licitație publică estimată la valoarea de 6.388.643 de lei (aproximativ 1,2 milioane de euro), fără TVA, pentru obiectivul de investiție ”Îmbunătățriea infrastructurii rutiere prin asfaltare în comuna Vărgata, județul Mureș”, informează www.licitatiapublica.ro.

Potrivit sursei citate, vor fi modernizate șase străzi cu o lungime totală de 2.954 de metri, iar licitația se va desfășura în data de 20 august 2025, ora 15.00.

”Achiziția publică are ca obiect îmbunătățirea infrastructurii rutiere din cadrul comunei Vărgata, prin lucrări de modernizare a străzilor și a drumului comunal DC 27A, care astfel vor avea un impact major asupra populației din zonă sub mai multe forme. Importanța proiectului cuprinde următoarele beneficii: asigurarea unui trafic rapid și sigur și asigurarea accesului neîngrădit al populației la reședința de comună Vărgata atât pe timp de vară, cât și pe timp de iarnă”, mai precizează aceeași sursă.

