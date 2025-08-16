Mureș: Examen la specialitatea ATI

Ministerul Sănătății organizează, în perioada 13 septembrie – 14 noiembrie 2025, o sesiune de examen pentru obținerea titlului de medic specialist în specialitatea Anestezie și Terapie Intensivă (ATI), simultan cu examenul EDA, pentru medicii care finalizează pregătirea în specialitate până la data de 13 septembrie 2025.

”Examenele se vor desfășura cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, aprobată prin Legea 103/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Depunerea dosarelor de înscriere se va face la Serviciul Resurse Umane – Direcția de Sănătate Publică Mureș, etajul I (în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, strada Gheorghe Marinescu nr. 50), în perioada 11-25 august, după următorul program: luni – joi: orele 9.00 – 14.00, vineri: orele 9.00 – 12.00”, se precizează într-un anunț făcut pe pagina web a Direcției de Sănătate Publică Mureș, www.aspms.ro.

