Mureș Fit Day – Kangoo Jumps Summer Challenge, la Târgu Mureș

Cea de-a 4-a ediție a Mureș Fit Day – Kangoo Jumps Summer Challenge, eveniment organizat de Kangoo Club Reghin în parteneriat cu Consiliul Județean Mureș și Kangoo Club România, va avea loc în data de 18 septembrie, între orele 18.00 – 20.30, în incinta Tabata Sport Târgu Mureș (strada Libertății nr. 120/A).

”Ce vei trăi pe scenă: deschiderea oficială – povestea evenimentului și de ce mișcarea contează. Kangoo Power cu Kinga Sebestyén – energie pură alături de președinta și CEO Kangoo Jumps România. Antrenament pe trambuline cu Claudia Gorea – fun, adaptabil și accesibil pentru toată lumea. Relaxare & stretching cu Adina Ința – momentul de respiro, echilibru și reconectare. Extragere de premii – ghete Kangoo Jumps și alte surprize. Totul este gândit să te facă să te miști cu bucurie, să înveți ceva nou și să te conectezi cu oameni care iubesc energia pozitivă. Intrarea este liberă – adu cu tine doar adidașii sau ghetele originale Kangoo Jumps (dacă nu ai, contactează-ne să îți aducem), un zâmbet larg și chef de mișcare!”, se precizează pe pagina de Facebook a evenimentului.

(Redacția)