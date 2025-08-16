”Parada Taurilor” Semtest-BVN Mureș revine cu ediția a 23-a

Cea de-a 23-a ediție a ”Paradei Taurilor”, eveniment organizat de Semtest-BVN Mureș va avea loc sâmbătă, 4 octombrie, de la ora 11.00, la sediul companiei din comuna Sângeorgiu de Mureș.

Anual în octombrie, compania Semtest‑BVN din comuna Sângeorgiu de Mureș organizează ”Parada Taurilor”, eveniment emblematic care reunește sute de fermieri, experți și invitați internaționali. La edițiile recente au fost prezentați tauri din rase precum Bălțată Românească, Holstein, Limousine, Charolaise, Pinzgau etc. Evenimentul reprezintă o platformă de informare și dialog direct între producători și experți de excepție.

