Restricții de circulație în Târgu Mureș

Slider
- redactia
- 0 comentarii
- Vizualizări
Restricții de circulație în Târgu Mureș16 august 2025
Începând de luni dimineața, 18 august, circulația auto pe strada Nicolae Bălcescu va fi închisă complet pe sensul dinspre strada Libertății către strada Băneasa. Șoferii pot folosi ca rută alternativă strada Ion Heliade Rădulescu. Măsura este necesară pentru efectuarea lucrărilor de refacere integrală a carosabilului și de trasare a noilor marcaje rutiere. Participanții la trafic sunt rugați să respecte semnalizarea rutieră provizorie pe durata lucrărilor.
(D.C.)
Vizualizari: 23
- Etichete:
- mureș
- restrictii de circulatie
- targu mures
Recomandări zi de zi
Administratie
Social
Politic
Business
Sanatate
Invatamant
Sport
Citește și:
Recomandari
Recent
Popular
Etichete
|
|
Lasă un comentariu